Beyrut Saint Joseph Üniversitesi’ne Ara Hrechdakian Ermeni Çalışmaları Kürsüsü

Beyrut Saint Joseph Üniversitesi Doğu Çalışmaları Bölümü’nde faaliyet gösterecek Ara Hrechdakian Ermeni Çalışmaları Kürsüsü, yapılan bir törenle açıldı. Oyuncu Arsinée Khanjian kürsü başkanı, Dr. Vahe Tachjian ise kürsü icra direktörü oldu.

Beyrut Saint Joseph Üniversitesi’nin Doğu Çalışmaları Bölümü’nde Ara Hrechdakian Ermeni Çalışmaları Kürsüsü açıldı. 27 Ekim’de açılışı yapılan ve Hrechedakian ailesinin bağışlarıyla hayata geçirilen kürsü, araştırma çalışmalarına odaklanacak ve akademik ve kültürel konferanslar, atölyeler ve çeşitli sergiler düzenleyecek. Ayrıca kürsüde Ermeni Çalışmaları dersleri de verilecek.

Açılış töreninde ilk konuşmayı yapan Doğu Çalışmaları Müdürü Dr. Joseph Rustom, 1933’te aynı üniversitede, Cizvit rahibi Jean Mécérian tarafından bir Ermeni Çalışmaları Kürsüsü kurulduğunu hatırlatarak sözlerine başladı. Mécérian döneminde Doğu Çalışmaları’nın zengin Ermenice ve Ermeni araştırmaları koleksiyonunun temellerinin atıldığını ve bu koleksiyonun bugün hâlâ korunduğunu söyleyen Rustom, ayrıca son yıllarda bölümün, Varoujan Sétian’ın fotoğraf koleksiyonunu ve Diran Ajemian’ın karikatür arşivini de bünyesine kattığını belirtti.

Rustom’dan sonra Saint Joseph Üniversitesi Rektörü Rahip Salim Daccache söz aldı. Daccache, kürsünün kurulmasını sağladığı için Hrechdakian ailesi temsilcisi Peter Hrechdakian’a teşekkür etti. Ayrıca son yıllarda üniversitede benzer bir Ermeni Çalışmaları kürsüsünü yeniden açmak için yapılan ancak başarısız kalan girişimlerden söz etti ve Ermeni Cizvit ruhban sınıfının Ermeni araştırmalarına yaptığı önemli katkılara duyduğu minnettarlığı ifade etti.

Kürsü Başkanı Arsinée Khanjian

Aile adına sahneye davet edilen Peter Hrechdakian, kürsüye adını veren babası Ara Hrechdakian hakkında konuştu. Hrechdikian’ın ardından kürsü başkanı olarak atanan oyuncu Arsinée Khanjian söz aldı. Khanjian, çocukluk ve gençlik yıllarını geçirdiği Lübnan’da, Saint Joseph Üniversitesi’nde okuma hayali kurduğunu söyledi. Üniversiteye ve Lübnan’a duyduğu sevgiyi dile getirerek, Ara Hrechdakian Ermeni Çalışmaları Kürsüsü’nü Ermeni halkına adanmış bir aydınlanma, hatırlama ve yenilenme yeri olarak nitelendirdi.

Son konuşmayı, Ara Hrechdakian Ermeni Çalışmaları Kürsüsü İcra Direktörü Dr. Vahe Tachjian yaptı. Tachjian, kürsünün Doğu Çalışmaları bünyesinde kurulmasının son derece anlamlı olduğunu vurguladı. Kürsünün, okulun zengin Ermenice kitap koleksiyonuna erişim sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda koleksiyonu zenginleştirme imkânı sunduğunu da belirtti. Doğu Çalışmaları kütüphanesiyle işbirliği yapılarak, eski fotoğraflar, filmler, belgeler ve el yazısı anılar gibi Ermeni hafızasına ait materyalleri içeren bir arşiv oluşturulabileceğini söyledi.

“Gençler için buluşma noktası olmalı”

Dr. Tachjian, “Houshamadyan” adlı internet sitesinin direktörü olarak geçirdiği 15 yıllık deneyimine de değindi. Dünyanın dört bir yanındaki Ermenilerin ailelerine ait dijital materyalleri Berlin merkezli bu projeyle paylaştığını belirterek, şimdi bu tür aile materyallerinin Saint Joseph Üniversitesi’nin Ermeni Çalışmaları bünyesinde toplanabileceğini, belgelenebileceğini ve korunabileceğini ifade etti.

Ayrıca, kürsünün ilk büyük girişimi olabilecek Lübnan’daki ve genel olarak Ortadoğu’daki Ermeni topluluklarına hitap eden bir internet sitesi oluşturma projesini açıkladı. Tachjian, yeni kürsünün sadece uzmanlar için bir buluşma noktası değil, aynı zamanda farklı disiplinlerden gençlerin ilgisini çekecek bir merkez haline gelmesini umduğunu belirtti. Ayrıca, kürsünün Ermeni olmayanlara da kapılarını açması gerektiğini ifade etti.

Açılışta, Hekyat müzik grubu sahne alarak, Ermenice ezgilerinden oluşan bir repertuvar sundu.

