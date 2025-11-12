Vatikan: Dozule’deki ‘İsa göründü’ iddiaları sahte

Anil Can Tuncer

Vatikan tarafından onaylanan ünlü ‘görünme olayları’ arasında, 1531’de Meksika’da Meryem Ana’nın Guadalupe Meryem’i olarak görünmesi ve 1930’larda Polonyalı rahibe Faustina Kowalska’ya İsa’nın görünümleri bulunuyor.

Vatikan, Fransa’nın kuzeyindeki Dozule kasabasında ”Hz. İsa’nın göründüğü” iddialarının gerçek olmadığını açıkladı. Çarşamba günü yapılan açıklamada, Papa Leo tarafından onaylanan yeni bir talimatla, bu iddiaların Katolikler tarafından ‘doğaüstü’ sayılıp kabul görmemesi gerektiği belirtildi.

Dozule’de yaşayan Katolik bir kadın, 1970’lerde İsa’yı 49 kez gördüğünü ve onun kasabanın tepesine 7,38 metrelik bir haç dikmesini söylediğini iddia etmişti. Ancak Vatikan, yayımladığı metinde, “Söz konusu iddia edilen görüngülerin doğaüstü bir kökene sahip olmadığı kesin olarak değerlendirilmiştir,” dendi.

Dozule’deki iddialar, o yıllarda Fransa’da büyük yankı uyandırmış ve kasaba kısa sürede Katolik hacıların ziyaret ettiği bir yer haline gelmişti. Ancak Fransız piskoposluk yetkilileri, o dönemde bile bu olaylara temkinli yaklaşmıştı.

Katolik inancına göre, İsa ya da Meryem Ana gibi kutsal figürlerin, insanlara barış çağrısı yapmak veya yeni ibadet biçimleri önermek için doğaüstü biçimde görünebileceğine inanılıyor. Ancak Vatikan, bu tür iddiaların maddi kazanç amacıyla kullanılmaması konusunda uyarıda bulunuyor ve her iddiayı resmi bir süreçle değerlendiriyor.

Açıklamada ayrıca, Dozule’deki sözde görünümler sırasında İsa’nın ‘dünyanın 2000 yılı öncesinde sona ereceğini’ söylediği de hatırlatılarak, “Bu sözde kehanetin açıkça gerçekleşmediği ortadadır,” dendi.

Vatikan, “Haç’ın tanınması için 7,38 metrelik çelik veya beton bir yapıya ihtiyaç yoktur; Haç, bir kalp bağışlanmaya açıldığında yeniden yükselir,” ifadelerini kullandı.

Vatikan son dönemde, benzer ‘görünme’ vakalarına karşı daha şeffaf ve temkinli bir tutum sergiliyor. Mayıs ayında yayımlanan yeni yönerge, yerel piskoposlara bu tür iddiaları hızla değerlendirme ve yanlış bilgilerin yayılmasını önleme yetkisi vermişti.

