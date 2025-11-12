Papa 14. Leo’nun Türkiye’ye yapacağı seyahat Roma’daki panelde ele alındı

ROMA (AA) – Vatikan Devlet Başkanı ve Katoliklerin ruhani lideri Papa 14. Leo’nun bu ay sonunda Türkiye’ye yapacağı seyahat, Roma’da uzmanların katıldığı panelde değerlendirildi.

Roma merkezli Uluslararası Politikalar Çalışma Merkezinin (CeSPI) ev sahipliğinde, CeSPI Başkanı Daniele Frigeri ile akademisyen ve yazar Valeria Giannotta’nın moderatörlüğünde, ‘Türkiye ve Vatikan: İznik Konsili’nden Günümüze Bin Yıllık İlişki’ başlıklı panel düzenlendi.

Panele, Türkiye’nin Vatikan Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Elif Okutucu, Milano Sacro Cuore Katolik Üniversitesinden Doç. Dr. Giorgio Del Zanna, İzmir Latin Katolik Başepiskoposluğundan Rahip Alessandro Amprino, Türk araştırmacı ve çevirmen İclal Aydın Margariti ile Vatikan’ı takip eden gazeteciler Esma Çakır ve Cristiana Caricato konuşmacı olarak katıldı.

Okutucu, panelin açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye ile Vatikan arasındaki ilişkilerin son dönemde üst düzey ziyaretlerle geliştiğine dikkati çekti.

Elif Okutucu, Papa 14. Leo’nun bu ay sonundaki Türkiye seyahatinin, kültür ve inançların halklar arasında köprü görevi görmesi yönündeki ortak arzunun teyidi için imkan sağlamasının yanı sıra yabancı düşmanlığı, İslamofobi, ırkçılık gibi ayrımcılığa karşı duruşlarını da güçlendireceğini kaydetti.

Panelde iki ülke ilişkilerinin tarihine değinen araştırmacı Margariti, Türkiye ile Vatikan arasında diplomatik ilişkiler 1960 yılında kurulsa da daha önce gelişmesinde bir kişinin öne çıktığını belirtti.

Margariti, 1958-1963 döneminde Papa 23. Ioannes olarak görev yapan Angelo Giuseppe Roncalli’nin 1935-1944 yıllarında Türkiye’de Papalık Temsilcisi olarak çalıştığını ve bu görevi sırasında kurduğu iyi ilişkilerin, Türkiye-Vatikan ilişkilerinin gelişmesinde rol oynadığını anlattı.

– ‘Bu yolculuğun merkezinde barış konusu yer alıyor’

Doç. Dr. Zanna da Türkiye’ye bugüne kadar gelen papaların ziyaretlerinin olduğu tarihlerdeki uluslararası ve Türkiye gündemindeki konuları ve dinamikleri hatırlattığı konuşmasında, Papa 14. Leo’nun ilk dış gezisinin Türkiye’ye olmasıyla ilgili, ‘Bu, bize Papa 14. Leo hakkında daha fazla şey söyleyecek bir yolculuk. Bence bu yolculuğun siyasi açıdan oldukça önemli boyutu olacak çünkü merkezde barış konusu yer alıyor.’ yorumunu yaptı.

Türk gazeteci Çakır ise ‘Papa’nın mesajlarını takip etmek ilginç olacak. Ziyaret sırasında kullandığı dilden seçeceği kelimelere, her türlü jest mimiklerine, buluşmalarına kadar hepsi bir işaret taşıyabilir. Dikkatle izlenecek.’ dedi.

İtalyan gazeteci Caricato da Papa 14. Leo’nun mayısta göreve başladığını hatırlatarak, ‘Yeni Papa bir muamma, çözülmesi gerekiyor. Burada hepimiz Papa 14. Leo’nun papalığı boyunca nasıl bir yol izleyeceğini anlamaya çalışacağız. Bu bakımdan ilginç bir ziyaret olacak.’ ifadelerini kullandı.

Papa 14. Leo’nun Türkiye’de resmi temaslardan başlamak üzere kapsamlı ve yoğun programı olacağını dile getiren rahip Amprino ise bu seyahatin gelecek açısından her bakımdan önemli miras bırakacağını söyledi.

