Eçmiadzin soruşturması genişliyor: Sekizden fazla ruhani ifadeye çağrıldı

Ermenistan Soruşturma Komitesi, Başpiskopos Natan Hovhannisyan’la ilgili ses kaydı soruşturması kapsamında Aragatsotn Piskoposluğu’ndan sekizden fazla ruhaniyi ifadeye çağırdı. Kilise yetkilileri süreci “Eçmiadzin’e yönelik operasyon” olarak niteliyor.

Ana Taht Eçmiadzin’e karşı Eylül’de başlayan operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Sekizden fazla ruhani Ermenistan Soruşturma Komitesi’ne çağrıldı. Avukat Ara Zohrabyan’ın Sputnik Armenia’ya yaptığı açıklamaya göre, ruhanilerin Soruşturma Komitesi’ne çağrılma nedeni, Başpiskopos Natan Hovhannisyan’la ile ilgili ses kaydına dair yürütülen cezai soruşturmayla bağlantılı.

“Şu anda hepsi tanık statüsünde bulunuyorlar”

Avukat ayrıca, Soruşturma Komitesi’ne çağrılanlar arasında sadece rahiplerin değil, üst düzey ruhani yetkililerin de bulunduğunu belirtti. Onların bugün ve yarın Komite’ye gidip ifade vermeleri gerektiğini söyledi.

Ne olmuştu?

Ekim’de Ermenistan medya kuruluşları, 2023’te kaydedilmiş bir ses kaydını yayımlamıştı. Kayda göre, Katolikos II. Karegin’in eski asataşıyıcısı Rahip Aghan Yerincakyan, Ana Taht’ın Dış İlişkiler ve Protokol Dairesi Başkanı Başpiskopos Natan Hovhannisyan’la yaptığı özel bir konuşmada, Katolikos’un ruhanileri hükümet karşıtı gösterilere katılmaya zorladığından şikâyet ediyordu. Kısa sürede tartışma yaratan bu kayıt, kilise içindeki siyasi gerilim iddialarını yeniden gündeme getirdi.

17 Ekim’de Ermenistan Soruşturma Komitesi, söz konusu ses kaydının içeriğiyle ilgili cezai soruşturma başlatıldığını duyurdu. O tarihten itibaren hem Eçmiadzin’den hem de Aragatsotn Piskoposluğu’ndan çok sayıda din adamı ifadeye çağrıldı. Kilise yetkilileri, kayıtların manipüle edildiğini ve kurumun itibarsızlaştırılmak istendiğini savunurken, hükümet yanlısı çevreler kilisenin siyasete müdahale ettiğini öne sürdü.

Agos