Bir hafıza yolculuğu: “Kardeş Türküler ile 30 yıl”

90’lı yılların ilk yarısından bu yana yürüttüğü çalışmalarla Türkiye’de kentli popüler folk- protest müzik alanına damga vuran Kardeş Türküler’in 30 yıllık müzikal yolculuğu bir belgeselle anlatıldı. Çayan Demirel ve Ayşe Çetinbaş imzalı “Kardeş Türküler ile 30 Yıl” belgeseli, Türkiye’nin çok dilli kültürel ve politik tarihine de ayna tutuyor.

1993 yılında Boğaziçi Üniversitesi Folklör Kulübü bünyesinde başlayan Kardeş Türküler, Türkçe, Kürtçe, Azerice, Ermenice, Gürcüce, Lazca, Çerkesçe, Pontusça ve Farsça şarkılar söyleyerek çokkültürlü müzik geleneğini yaşatıyor.

Kardeş Türküler, müzikal yolculuğunda 30 yılı geride bıraktı.

Çayan Demirel ve Ayşe Çetinbaş imzalı “Kardeş Türküler ile 30 Yıl” belgeseli Kardeş Türküler’in 30 yıllık üretimini, müzikal ve politik yolculuğunu anlatıyor.

Belgesel, 11 Kasım Salı günü, İstanbul’da ilk kez izleyicilerle buluştu. Şişli’deki Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi’nde yapılan galaya, HDK Eş Sözcüsü /DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, yazar Takuhi Tovmasyan, yayıncı Payline Tovmasyan, Rakel Dink, Pakrat Estukyan gibi çok sayıda isim katıldı.

Fotoğraf: Berge Arabian

Gösterim öncesi belgeselin yapım sürecine katkı sunan sinemacı Berke Baş ve akademisyen-sinemacı Can Candan sahneye çıkarak filmin uzun süren yapım sürecini anlattı.

Yönetmen Çayan Demirel’in 2015’te sağlık sorunları nedeniyle projeden uzaklaşmasından sonra belgeselin yapımcısı Ayşe Çetinbaş yönetmenliği devraldı. Çetinbaş ve filmin görüntü yönetmeni Koray Kesik, uzun yıllar grubun konserlerini, turnelerini, provalarını ve söyleşilerini kayıt altına aldı. Filmin çekimleri 2023 yılının sonuna kadar devam etti.

Ancak “Kardeş Türküler ile 30 Yıl” belgeseli grubun müzikal yolculuğunu anlatmanın yanı sıra Türkiye yakın tarihindeki önemli olaylara da yer veriyor. Cizre Newrozu, Madımak Katliamı, gazeteci Hrant Dink cinayeti, Gezi Direnişi, Suruç ve Ankara Katliamları ve 6 Şubat depremleri gibi tarihsel kırılma anları, grubun müziğiyle kurduğu ilişki üzerinden yeniden hatırlatılıyor.

Gösterim sonunda film ekibi, Kardeş Türküler müzisyenleri ve dansçılarıyla birlikte sahneye çıkarak izleyicilerin sorularını yanıtladı. Filmin 2026 yılında vizyona girmesi bekleniyor.

