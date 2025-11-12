ՍԻՊԻԼԻ ՆՈՐ ԵՐԳԸ՝ «ԱՐԵՒԻՆ ՄՕՏ»

Ուրախութեամբ կը տեղեկանանք թէ սիրուած երգչուհի Սիպիլ նոր անակնկալ մը պատրաստած է երաժշտասէրներու համար։ Այս Ուրբաթ, 14 Նոյեմբերին, Պոլսոյ ժամով երեկոյեան ժամը 20.00ին, Եու-թիւպի ալիքի վրայ պիտի սփռուի Սիպիլի նոր երգն ու տեսահոլովակը։
Երգը կը կոչուի «Արեւին մօտ»։ Անակնկալը՝ տեսահոլովակի բեմադրիչ Մայքըլ Կիւրճեանն է։ Ինչպէս ծանօթ է, Կիւրճեան «Ամերիկացի» ժապաւէնի բեմադրիչն ու գլխաւոր դերակատարն էր, շուրջ ամիս մը առաջ քաղաքս եկած էր այդ ժապաւէնի ցուցադրութեան առիթով։ Այժմ ան հանդէս կուգայ Սիպիլի հետ համագործակցութեամբ. ան ո՛չ միայն տեսահոլովակի բեմադրիչն է, այլ նաեւ տեսահոլովակի դերակատարը։
Անհամբերութեամբ կը սպասենք Սիպիլի նոր երգին ու այժմէն կը շնորհաւորենք զինքը՝ այս կարեւոր նախաձեռնութեան համար։
https://www.facebook.com/photo?fbid=754303910963025&set=a.135021036224652
