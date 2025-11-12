ՊԱՔԸՐԳԻՒՂՑԻՆԵՐ ԿԸ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒԻՆ ԻՐԵՆՑ ՏԱՐԵԿԱՆ ՍԻՐՈՅ ՍԵՂԱՆԻՆ

Նոյեմբերի բոլոր շաբաթավերջերը «գրաւուած են» տարեկան մատաղօրհնութիւններու եւ սիրոյ սեղաններու առիթով։ Մէրամէթճեան եւ Կեդրոնական վարժարաններէն ետք, այս շաբաթավերջին Պաքըրգիւղի Տատեան վարժարանի համար է որ համայնքը պիտի հաւաքուի եւ նուիրահաւաքում պիտի կատարէ պիւտճէն հաւասարակշռելու նպատակով։
Երէկ, 11 Նոյեմբերի կէսօրուայ ժամերուն Խմբագրատուն այցելեցին Պաքըրգիւղի Ծ. Ս. Աստուածածնի եկեղեցւոյ Թաղային Խորհուրդի Ատենապետուհի Մարի Եանճը եւ գործակից ընկերներէն Արթօ Մխճեան եւ Երուանդ Սվաճըօղլու։
Հանդիպումը կայացաւ մեր Հրատարակութեան տնօրէն Արի Հատտէճեանի հետ։ Ատենապետուհին յայտնեց որ այս տարուան պիւտճէի բացը 17 միլիոն 500 հազար է, անցեալ տարուայ բաղդատմամբ 3 միլիոն լիրա աւելցած է, այսինքն տարբերութիւնը այնքան ալ մեծ չէ։ Պիւտճէի մէջ կրցած են գումար աւելցնել բարձրացնելով կալուածներու վարձքերը, պիւտճէի գրեթէ կէսը ընտանիքներու կողմէ կատարուած ուսման վարձքերէ կը գոյանայ։
Տատեան վարժարանը համայնքի ամենամեծ վարժարանն է՝ 367 աշակերտներով։ Ուսուցչական կազմը կը բաղկանայ 44 կրթական մշակներէ, 26 հոգինոց անձնակազմ մը ծառայութիւն կը մատուցանէ դպրոցի ու եկեղեցւոյ մէջ։ Պաքըրգիւղի Թաղականութեան հոգածութեան տակ կը գտնուի նաեւ գերեզմանատուն մը, ուր ընտանիք մը կը բնակի, անշուշտ անոնց ալ ծախսերը կան։
Հիւրերը յայտնեցին որ կը ջանան աշխոյժ կապ պահել աշակերտներու ընտանիքներուն հետ եւ անոնցմէ ոյժ ստանալ, այսինքն ապահովել որ ընտանիքները իրենց կարելիութիւններուն ներած չափով կատարեն վճարումները եւ ներդրում բերեն պիւտճէին։
Մտերմիկ զրոյցի ընթացքին մեր Հրատարակութեան տնօրէնը յիշեցուց որ Մարմարա-ի խմբագրակազմի եւ Տատեան վարժարանի ընտանիքին հետ միշտ ամուր կապեր եղած են, մեր նախկին փոխխմբագրապետուհի Օր. Մաքրուհի Պ. Յակոբեան որպէս Տատեանցի նախկին սան, յետոյ որպէս ուսուցիչ, նաեւ Ողբ. Հերմինէ Պէնլիօղլու եւ հայաստանցի արուեստագէտ Արամ Կոստանեան միշտ կապող օղակ եղած են այդ յարաբերութիւններուն մէջ։
Անդրադարձ եղաւ հայախօսութեան հարցին։ «Տատեան վարժարանը միշտ հաւատարիմ մնացած է մեր մայրենիին ու արժանի տուրք տուած հայ մշակոյթին, կարեւոր անձեր հասցուցած է իր ծոցէն, հետեւաբար պէտք է զգայ համայնքի զօրակցութիւնը՝ իր կարեւոր առաքելութիւնը շարունակելու համար», ըսաւ Արի Հատտէճեան։
Զրոյցը շարունակուեցաւ Մշակութային յանձնախումբի ծրագիրներու շուրջ։ Ատենապետուհին յայտնեց որ Օր. Հերմինէ Պէնլիօղլուի մահէն ետք հայ լեզուի ու մշակոյթի ուրիշ նուիրեալ մը՝ իրենց վարժարանի կրթական մշակներէն Տիկին Հերմինէ Չընարն է որ ստանձնած է Մշակութային յանձնախումբի ատենապետութիւնը։ Պաքըրգիւղի ընտանիքի գործունէութիւնը ներկայացնելով, Օր. Մարի Եանճըն դիտել տուաւ որ Սանուց Միութիւնը եւս աշխոյժ աշխատանք կը տանի, իրենց պասքէթպոլի խումբը Ռուբէն Սէմէրճեան միջմիութենական մրցաշարքի ախոյեան հռչակուեցաւ, դպրոցի շրջանաւարտները իրենց ուսումը կը շարունակեն թէ՛ համայնքային, թէ՛ օտար վարժարաններու, ապա՝ համալսարաններու մէջ, յաջողութիւններ ձեռք կը ձգեն պատիւ բերելով Տատեանին։ «Այո՛, հարուստ թաղ մը չենք, բայց կ’ուզենք որ համայնքը հոգածութիւն ցոյց տայ մեր նկատմամբ, որովհետեւ Տատեանը համայնքի ամենամեծ թիւով վարժարաններէն մէկն է» եզրակացուց Ատենապետուհին։
Յաջողութիւն կը մաղթենք Պաքըրգիւղցիներուն։
