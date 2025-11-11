Türk Ortodokslardan Papa’nın Türkiye’ye gelişine tepki: Bu ayin dini değil siyasi

Papa 14 Leo, 27-30 Kasım tarihlerinde İznik Konsili’nin 1700 yılı bahanesiyle Türkiye’yi ziyaret edecek. Vatikan, Papa’nın Fener Rum Kilisesi Başpapazı Bartholomeos’un ‘Ekümenik Dua Ayini’ne katılacağını duyurdu. Türk Ortodoks Patrikhanesi Sözcüsü Erenerol, ‘Hatadan acilen dönülmelidir!’ dedi.

KAAN ARSLAN

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, 27-30 Kasım tarihlerinde İznik Konsili’nin 1700. yılı bahanesiyle Türkiye’yi ziyaret edecek. Vatikan’ın resmi açıklamasında, 28 Kasım’da İznik’te Fener Rum Kilisesi Başpapazı Bartholomeos ile “Ekümenik Dua Ayini” düzenleneceği ilan edildi. Emperyalizmin “ekümeniklik” iddiasını meşrulaştıran açıklama, Türk Anayasası’nı ve Lozan Barış Antlaşması’nı çiğnemesi nedeniyle tepkilerin odağı oldu.

Türk Ortodoksların ziyarete karşı aldığı tavır kamuoyunda büyük etki yarattı. Sosyal medya üzerinden Türk Milleti’ne çağrı yapan bir kullanıcının şu paylaşımı milyonlarca kişiye ulaştı:

“Büyük Türk Milleti! Papa’nın ziyareti, dini değil siyasi bir ziyarettir. Türk Ortodoks Hristiyanlar olarak uyarıyoruz. Yabancıların emelleri Türkiye’nin çıkarına değildir! Bu ziyaretlere Osmanlı Padişahları da Atatürk de izin vermedi. Bugün de izin verilemez. Amaçları belli. Türk Milleti uyanık olmalıdır.”

Bir diğer Ortodoks vatandaşımızın paylaşımında ise şu ifadeler yer aldı:

“Papa’nın Türkiye ziyareti dini bir nezaket değil, düpedüz siyasi bir tuzaktır. Bu tür girişimler, Türkiye’nin çıkarına hizmet etmez; aksine, egemenliğimizi zedeler. Osmanlı padişahları da, Mustafa Kemal Atatürk de yabancı din adamlarının topraklarımıza siyasi amaçla ayak basmasına asla izin vermedi. Bugün de aynı kararlılık şarttır; çünkü amaçları gözler önündedir.

“Uluslararası strateji gözüyle bakın: Vatikan, ‘yumuşak güç’ silahını çekmiş durumda. Türkiye, Akdeniz’den Balkanlar’a, enerji koridorlarından NATO’nun güney kanadına kadar vazgeçilmez bir kale. Güçlenen Türkiye, Batı’nın bazı başkentlerinde alarm zillerini çaldırıyor. Papa, dini kılıf altında iç bölünme tohumları ekmek istiyor. Azınlıkları özellikle Ortodoksları kışkırtarak ‘böl ve yönet’ taktiğini yeniden sahneliyor.

“Lozan Antlaşması’nın 40-45. maddeleri demir gibi nettir: Gayrimüslim azınlıklar eşit yurttaşlık haklarına sahiptir, ama hiçbir ayrıcalık tanınmaz. Patrikhane’ye gelince, 42. madde açıkça hükmeder: Fener Rum Patrikhanesi sadece dini bir kurumdur, ruhani liderlik yapar; siyasi veya idari yetkisi sıfırdır. Patrik ve sinod üyeleri mutlaka Türk vatandaşı olmalıdır, yabancı uyruklular seçilemez.

“Patrikhane, Türkiye’nin iç işlerine karışamaz, uluslararası arenada devlet gibi davranamaz. Lozan, ‘ekümenik’ sıfatını tanımaz; Patrikhane’yi yalnızca İstanbul’daki Rum Ortodoks cemaatinin dini merkezi olarak kabul eder. Yabancı güçler, bu kurumu Lozan’ın ruhuna aykırı şekilde şişirip araç haline getiriyor. Bizler, bu toprakların asıl evlatlarıyız. İnancımız Ortodoks’tur ama sadakatimiz Türkiye’nindir. Lozan’ın her harfi, birliğimizi çelik bir zırh gibi korur. Yabancı emellerine karşı uyanık olmak, sadece bir tercih değil, milli bir görevdir. Bu ziyaret dostluk değil, stratejik bir mayın tarlasıdır. Kapılar kapalı kalmalıdır hem de kilit üstüne kilit vurularak.”

PAPA’NIN PROGRAMI

27-30 Kasım tarihleri arasında Türkiye’de ziyaretlerde bulunacak olan Papa 14. Leo, İznik’te “Ekümenik Dua Ayini”ne katılacağını ilan etti.

Resmi açıklamaya göre Papa, 27 Kasım’da Roma’dan Ankara’ya gelecek. İlk olarak Anıtkabir’i ziyaret edecek olan Papa Leo, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşecek. Papa aynı gün İstanbul’a gelecek ve bazı din adamlarıyla toplantı yapacak.

Papa 14. Leo, 28 Kasım’da Bursa’nın İznik ilçesine geçecek. Vatikan’ın resmi internet sitesindeki ifadeye göre Papa, ‘Antik Aziz Neophytos Bazilikası’nın arkeolojik kalıntılarının yakınındaki Ekümenik Dua Ayini’ne katılacak’ ve aynı gün İstanbul’a dönecek.

Fener Rum Kilisesi Başpapazı Bartholomeos ile Papa Leo, 29 Kasım’da bir araya gelerek ortak bildirge imzalayacak. Ziyaretin son günü olan 30 Kasım’da düzenlenecek pazar ayininin ardından Papa, Bartholomeos ile öğle yemeği yiyecek. Ardından Lübnan’a gidecek.

Vatikan’ın resmi açıklamasında İznik’teki etkinlikten ve Fener Kilisesi’nden “ekümenik” diye bahsetmesi, Lozan Barış Antlaşması’na ve Türk Anayasası’na aykırı şekilde sözde ekümeniklik iddiasını meşrulaştırma amacını taşıdığını gösterdi.

ABD BAŞKAN YARDIMCISI DA GELİYOR

28 Kasım’da İznik’te yapılacağı belirtilen etkinliğe ABD Başkan Yardımcısı JD Vance’in de katılacağı ileri sürüldü. ABD merkezli haber sitesi Middle East Eye’ın aktardığına göre Vance, 27 Kasım’da Amerikan askerleriyle Şükran Günü’nü kutlamak için Ortadoğu’da olacak; ardından, İznik’teki etkinliğe katılmak için Türkiye’ye gitmeyi planlıyor.

GENEL VEKİL İZNİK’TE

Papa’nın Genel Vekili Kardinal Baldassare Reina’nın başında bulunduğu 38 kişilik Vatikan heyeti, 5 Kasım’da Bursa’nın İznik ilçesinde dikkat çeken ziyaretler yaptı.

İznik Bazilikası ve Ayasofya Camisi’ni gezen heyet, daha sonra kent merkezine gelerek tarihi Bursa Büyükşehir Belediye Binası’nı ziyaret etti ve Koza Han’ı gezdi. Roma Piskoposluğu Vekili Renato Tarantelli Baccari, Rahibe Rebecca, Roma Vikaryası Hac Pastoral Ofisi Direktörü Antonia Romana Nazzaro ve diğer yetkililerin de aralarında bulunduğu heyet, Kapalı Çarşı ve Protestan Kilisesi’ni de ziyaret etti.

Atatürk izin vermemişti

26 Mayıs 2025’te açıklama yapan Selçuk Erenerol, 100 yıl önce de yapılmak istenen İznik Konsili etkinliğiyle ilgili şunları söylemişti:

“İstanbul’daki Fener Rum Kilisesi’nin, İznik Konsili’nin 1700. yıl dönümünü gerekçe göstererek İznik’te gerçekleştirmek istediği ekümenik nitelikli siyasi etkinliği kabul etmiyoruz. Bu tür organizasyonlar, dini tarih üzerinden siyasi bir mesaj verme çabasıdır. 1925 yılında aynı etkinlik yapılmak istenmiş, ancak Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün duruşu net olarak anlaşılınca geri çekilmişlerdir. Bugün de bizler aynı kararlılıkla bu girişime karşıyız.”

‘Cumhuriyetimizin bütünlüğüne başkaldırı’

Aydınlık’a konuşan Türk Ortodoks Patrikhanesi Basın Sözcüsü Selçuk Erenerol, Papa’nın ziyaretinin Türkiye Cumhuriyeti’nin bölünmez bütünlüğüne ve ulusal egemenliğe tehdit olduğunu vurguladı. Erenerol şunları kaydetti:

“Amerikalı Papa 14. Leo’nun İznik ziyareti tamamen uluslararası siyasi bir oyunun son perdesini temsil etmektedir. 1949 yılından beri, ABD’nin dayatmasıyla ekümenikliğini ülkemiz üzerinden ilan ettirmeye çalışılan bu oyun Türkiye Cumhuriyeti’nin bölünmez bütünlüğünü ve ulusal egemenliğini tehdit etmektedir.

“Bu yürütülen oyun, hiçbir şekilde dini hoşgörü kisvesiyle kaplanamayacak kadar tehlikelidir. Nevi şahsına münhasır bir şehir devleti gücüne ulaşmak için yürütülen bu oyun Cumhuriyeti’mizin bütünlüğüne bir başkaldırıdır ve acil şekilde bu hatadan dönülmelidir.

“Ortodoks dünyasının başı olma bahanesiyle uluslararası dengeleri dinlerarası diyalog ihanetiyle değiştirmeye çalıştıkları bu oyun tamamen siyasi emeller taşımaktadır. Zamanında FETÖ ve bilimum tarikatın Fener Rum Kilisesi ve Vatikan ile yan yana geldikleri bu senaryo üniter yapımızın altına dinamit döşeme amacı gütmektedir.

“Fener Rum Kilisesi, Lozan Antlaşması ve Anayasamız ile sınırları çizilmiş bir azınlık kilisesidir ve hiçbir temsiliyete sahip değildir. Siyasi oyunlara alet olan bu fesat ocağı, Türk hukukunun belirlediği sınırlara geri getirilmelidir.”

Amaç emperyalist kuşatma

Soğuk Savaş döneminde Sovyetler Birliği’ni dini kılıfla kuşatmak isteyen ABD, Fener Rum Kilisesi’nin ekümenik yani “Ortodoksların tüm dünyadaki merkezi” olduğunu ileri sürmüştü. Bu iddiasını günümüze kadar sürdüren ABD, en büyük Ortodoks nüfusa sahip Rusya’yı dini açıdan etkisizleştirmeyi hedefliyor. Ukrayna Kilisesi, 2019’da Bartholomeos’un imzaladığı sözde bağımsızlık belgesiyle Moskova Patrikhanesi’nden ayrılmıştı. Ukrayna Kilisesi’nin avukatı Robert Amsterdam, Şubat 2025’te ABD’li gazeteci Tucker Carlson’a yaptığı açıklamada Ukrayna Kilisesi’nin Rusya’dan ayrılmasının bir “CIA darbesi” olduğunu söylemişti. Avukat Amsterdam, bu darbeye Bartholomeos’un da katıldığını belirtmişti.

Papa’nın Türkiye ziyareti ve ekümeniklik iddiasını meşrulaştırma girişimi, Fener Kilisesi’nin Moskova Patrikhanesi’ne karşı siyasi üstünlük kurma çabasına destek olarak yorumlanıyor.

