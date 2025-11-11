Kapalıçarşı’da dördüncü dalga operasyon: 76 kişi gözaltında

Yasa dışı bahis, forex yatırım dolandırıcılığı ve farklı nitelikli dolandırıcılık eylemlerinden elde edilen suç gelirlerinin gerçek kişiler ve paravan şirketler kullanılarak, Kapalıçarşı’da faaliyet gösteren döviz istasyonları üzerinden aklandığı iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, dördüncü operasyon ile 76 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, “Kapalıçarşı’da faaliyet gösteren döviz istasyonları üzerinden aklandığı” iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında yapılan dördüncü operasyonda, 76 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre başsavcılıktan yapılan açıklamada, suç gelirlerinin Kapalıçarşı’da faaliyet gösteren döviz istasyonları üzerinden aklanmasına dair daha önce üç operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) düzenlemiş olduğu raporlar ve bilirkişi raporlarıyla yasa dışı bahis, forex yatırım dolandırıcılığı ve başkaca nitelikli dolandırıcılık eylemlerinden elde edilen suç gelirlerinin gerçek kişiler ve paravan şirketler kullanılarak aklama eylemleri gerçekleştirildiğinin tespit edildiği ifade edildi.

MASAK ile bilirkişi raporunda, paravan şirketler üzerinden ve gerçek kişilerin paravan olarak açtığı hesaplar üzerinden bir organizasyon kurulduğu kaydedilen açıklamada, oluşturulan bu sistemin organizasyonu ve para transfer sisteminin takibi amacıyla arka planda oluşturulan ayrı bir muhasebe sistematiği olduğu belirtildi.

Açıklamada, sisteme yasa dışı bahis, yatırım dolandırıcılığı ve siber dolandırıcılık gibi suçlardan temin edilen suç gelirlerinin sokulduğu, bu sistemin suçtan elde edilen değerlerin kaynağından uzaklaştırılıp, çeşitli işlemlere tabi tutmak suretiyle yasal görünüm kazandırılması amacıyla Türkiye’de faaliyet gösteren e-para/ödeme kuruluşları, bankalar, döviz büroları ve kripto varlık hizmet sağlayıcıları üzerinden oluşturulan profesyonel aklama sistemi olduğunun değerlendirildiği aktarıldı.

76 kişi gözaltına alındı

Bu tespitlere ilişkin gerçekleştirilen dördüncü operasyonda, suç gelirlerinin aklanmasına aracılık etmek üzere kurulan paravan şirketlerin yetkililerinin yanında, Kapalıçarşı’da faaliyet gösteren döviz istasyonlarıyla sırf suç gelirlerinin dönüşümünü sağlamak maksadıyla kurulduğu hususunda kanaat oluşan Hotto Yazılım Ticaret AŞ ve Coinvest Liz Bilişim AŞ yetkililerinin de içerisinde olduğu 76 kişinin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 10 ilde operasyon düzenlendiği ve tamamının gözaltına alındığı bildirildi.

Açıklamada, MASAK raporu doğrultusunda 335 milyon TL değerinde 31 araç ve 74 taşınmaza el konulduğu ifade edilirken, “Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma, suçtan elde edilen malvarlığı değerlerinin aklanması, yasa dışı bahis faaliyetleri ve yatırım vaadiyle dolandırıcılık suçlarıyla mücadele kapsamında gerçekleşen dördüncü operasyonla da çok yönlü ve kararlılıkla sürdürülmektedir” denildi.

Agos