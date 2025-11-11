2024’te hayatını kaybeden üç Tıbrevanklı Paris’te anılacak

Konferans, Almanya Ermeni Kilisesi’nin Ruhani Önderi Başepiskopos Karekin Bekçiyan, ADAM Yayınları’nın kurucusu Nazar Büyüm ve Aras Yayıncılık’ın kurucusu Yetvart Tomasyan anısına düzenleniyor.
Paris’te bulunan Sourp Khatch (Surp Haç) Tbrevank Derneği, 2024 yılında hayatını kaybeden üç önemli ismin anısına bir konferans düzenliyor.
Etkinlik, 14 Kasım 2025 Cuma günü saat 20.00’de, Paris 8. bölgesinde bulunan Jean Goujon Ermeni Kilisesi’nin Nourhan Fringhian salonunda yapılacak.
Konferans, Almanya Ermeni Kilisesi’nin Ruhani Önderi Başepiskopos Karekin Bekçiyan(1942–2024), ADAM Yayınları’nın kurucusu ve Agos yazarı Nazar Büyüm (1944–2024) ve Aras Yayıncılık’ın kurucusu Yetvart Tomasyan (1949–2024) anısına düzenleniyor.
Etkinliğe Nice’ten orkestra şefi Haçik Yilmazian ve İstanbul’dan Agos’un eski genel yayın yönetmeni, yazar Rober Koptaş konuşmacı olarak katılacak. Konferansın moderatörlüğünü Nazlı Temir Beyleryan üstlenecek.
