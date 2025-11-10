Yeliz Bulgurcu ve Herman Artuç’tan Aziz Nerses Shnorhali ilâhisine çağdaş yorum

Aziz Nerses Shnorhali’nin 12. yüzyılda bestelediği “Yeni Çiçek” ilahisi, Yeliz Bulgurcu’nun ‘müzikal testere’si ve Herman Artuç’un ileri dönüşüm enstrümanlarıyla yeniden hayat buldu.

yüzyılda yaşamış ilahiyatçı, yazar, şair ve besteci Aziz Nerses Shnorhali’nin (Şnorhali) bestelediği Ermenice Paskalya ilahisi “Նոր ծաղիկ / Nor Dzaghig” (Yeni Çiçek), çağdaş bir yorumla yeniden seslendirildi. Artuç’un “Ritim Her Yerde” projesi kapsamında hazırladığı performans videosu, sanatçının YouTube kanalında yayımlandı.

Proje kapsamında, ilahiyi belirli ölçülerde yapılmış el testeresinin çello arşesiyle çalındığı “müzikal testere” enstrümanıyla Yeliz Bulgurcu icra ederken, Artuç Bulgurcu’ya geri dönüştürülmüş atık şişelerle oluşturduğu ve “şişe düdük” adını verdiği üflemeli enstrümanla eşlik etti.

Artuç, ilahiyi yeniden seslendirmenin yalnızca eski bir melodiyi canlandırmak olmadığını vurgulayarak, “Bu çalışma hızla tüketilen her şeyin arasında, ileri dönüşümün sesiyle geçmişe ve geleceğe aynı anda dokunmak gibiydi” dedi. “Ritim Her Yerde” projesi, sesin ve ritmin atıklarda, unutulmuş melodilerde ve hafızada yankı bulduğu deneysel bir müzik serisi olarak dikkat çekiyor.

“Yeni Çiçek” isimli tekli ve YouTube videosu, tüm dijital platformlarda yayında.

