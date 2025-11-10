Turabdin’deki Arbo köyünün Süryanice ismi iade edildi

Nusaybin’deki Süryanilerin, “Taşköy” olarak değiştirilen köylerinin ismine yaptıkları başvuru sonucu yeniden Süryanice olan Arbo ismi verildi. Arbo, Bethkustan mahallesinden sonra Türkiye’de Süryanice ismi iade edilen ikinci yer oldu.

Turabdin’in (Mardin ve çevre iller) Nusaybin ilçesinde bulunan Süryani köyü Arbo’nun yıllar önce değiştirilen ismi iade edildi.

Süryani topluluğunun tarihi yerleşimlerinden biri olan Arbo köyü, yıllar önce Türkçeleştirildi ve “Taşköy” ismi verildi.

Köyde yaşayan Süryaniler, Nusaybin Belediyesi’ne başvuru yaparak “Arbo” yeniden isminin verilmesi talebinde bulundu.

Nusaybin Belediye Meclisi, başvuru üzerine toplanarak köyün isminin Arbo olarak değiştirilmesine karar verdi. Karar daha sonra gönderilen Nusaybin Kaymakamlığı tarafından da onaylandı.

Kararın kesinleşmesi ardından düzenlenen törenle Nusaybin Belediyesi ve köylüler tarafından köyün girişine “Arbo” yazılı yeni tabela yerleştirildi.

Törene, Nusaybin Belediye Eşbaşkanları Gülbin Şahin Dağhan ile Selahattin Ay, DEM Parti milletvekili George Aslan ve çok sayıda Süryani katıldı.

Kurdele kesiminin ardından törende konuşan DEM Partili George Aslan, “Bugün köyümüz için tarihi bir gün. Yıllar önce değiştirilen ismi bugün iade edildi. Bu kararın bölgemizde ismi değiştirilen tüm köyler için bir örnek olmasını bekliyoruz. Biz bu vesile ile bugün burada bir açılış töreni düzenliyoruz” dedi.

Süryanice konuşma yapan Arbo Köyü’ndeki Mor Dimet Kilisesi Papazı Şemun Bagandi de, köylerinin asıl isminin iade edilmesinden memnun olduklarını ifade etti. Begendi, kendi dilleri ve kültürleri ile yaşamak istediklerini söyledi.

Arbo’nun yeni tabelası; Süryanice, Kürtçe, Türkçe, Arapça ve İngilizce olmak üzere beş dilde “Arbo’ya hoş geldiniz” yazısıyla asıldı.

İlk iade edilen köy: Bethkustan

Türkiye’de ilk kez asıl ismi iade edilen Süryani yerleşimi ise yine Turabdin’in Midyat ilçesine bağlı Bethkustan mahallesi.

Türkçeleştirilerek “Alagöz” ismi verilen mahalle, 2015’te Akad Derneği’nin başvurusu üzerine Belediye Meclisi kararıyla özgün ismi ile değiştirilmişti.

Arbo köyü ise farklı tarihlerde üç kez boşaltılmasına rağmen yeniden inşa edildi ve Bagok Dağı eteklerinde bulunuyor. Son olarak üçüncü defa 1990’lı yıllarda boşaltılan köydeki kiliseler ve diğer yapılar büyük zarar gördü.

Arbo’ya dönüşler

Ancak Süryaniler köylerinde yaşamlarını sürdürmeye devam ediyor. Avrupa ve dünyanın çeşitli yerlerine göç etmek zorunda kalan Süryaniler de son yıllarda köylerine dönmeyi sürdürüyor.

Agos