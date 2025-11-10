Roma dönemi eserleri talan ettiler

Salim Uzun

Silifke’de arkeolojik sit alanında müze uzmanları gözetiminde bina inşa edilirken müteahhit ‘gizlice’ kazı yaptı. Rant uğruna parçalanan Roma, Bizans ve Osmanlı eserleri hafriyat alanına döküldü. Bir hurdacı molozların içinde bulduğu eserleri satmak için Silifke Müze Müdürlüğü’ne götürünce müteahhitin vandallığı ortaya çıktı.

Mersin’in Silifke ilçesi Mukaddem Mahallesi’ndeki 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı’nda kontrollü bina inşaatı yapan müteahhit Mustafa Gönen, Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’nun kararlarını hiçe sayınca inşaat alanında tam bir kültür katliamı yaşandı. Roma, Bizans ve Osmanlı dönemi eserlerinin yok edildiği vandallığın nasıl yaşandığı ve nasıl ortaya çıktığına ilişkin detaylara Hürriyet ulaştı.

Mukaddem Mahallesi 70 ada 64 parselde yapılan bina inşaatı Silifke Müze Müdürlüğü uzmanları denetiminde gerçekleştiriliyordu. Ancak inşaat ekibi müze uzmanlarının şantiye sahasında bulunmadığı zamanlarda da kazılara devam etti. Kazı derinliği yaklaşık 4.5 metreye kadar inerken, bazı bölümlerden Roma, Bizans ve Osmanlı dönemine tarihlenen kültür varlıkları çıktı.

SÜTUNLARI PARÇALADILAR

Ancak inşaat ekibi çıkan eserleri kanuna aykırı biçimde hareket ederek Silifke Müzesi Müdürlüğü uzmanlarına bildirmedi. Hatta çıkan 3.5-4 metre uzunluğundaki tarihi sütunlar hiltilerle parçalanarak hafriyat kamyonlarına yüklendi. Nakliye ekibi, içinde farklı dönemlere ait kültür varlıkları bulunan toprak yığınlarını Taşucu beldesindeki hafriyat alanına döktü.

MÜZE MÜDÜRÜ YAKALATTI

Hafriyat alanında Roma dönemine ait bazı eserler bulan bir hurdacı, bu eserleri Silifke Müze Müdürlüğü’ne götürdü. Müze Müdürü Nilgün Yılmazer’le görüşen kişi eserleri satmak istediğini söyledi. Büyük şaşkınlık yaşayan Yılmazer, eserleri inceledikten hemen sonra İlçe Emniyet Müdürü’nü arayarak ihbarda bulundu.

DEDEKTİF GİBİ ÇALIŞTILAR

Yapılan ilk sorguda eserlerin bulunduğu yer tespit edildi. Yılmazer ve ekibi hafriyat alanından toprak örnekleri aldı ve ilçede devam eden inşaat alanlarında karşılaştırma yapıldı. Yapılan inceleme sonunda hafriyat alanındaki eserlerin Mustafa Gönen’e ait inşaatta bulunduğu kesinleşti ve Mersin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından jet hızıyla Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu.

ARTIK 1. DERECE SİT ALANI

Silifke Müzesi uzmanları inşaat sahasını mühürlerken, Adana Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu, alanı 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilledi. Hürriyet’e bilgi veren Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri, bölgede kurtarma kazılarının başladığını, kazı derinliğinin artırılarak yeni eserlere ulaşmaya çalışılacağını vurguladı. Hiltiyle parçalanan ve bütün halde kurtarılan diğer kültür varlıkları ise müze müdürlüğü deposunda koruma altına alındı.

İNŞAATA BAKMIYORMUŞ

Yaşananlarla ilgili Hürriyet’in ulaştığı müteahhit Mustafa Gönen, “Konuyu tam olarak bilmiyorum. İnşaat tarafına çok bakmıyorum” diye konuştu.

