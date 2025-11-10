Hrant Dink Vakfı’nda “Köklere Dönüş” hikâyeleri devam ediyor

Hrant Dink Vakfı’nın “Köklere Yolculuklar” söyleşi dizisi, 13 Kasım’da Deborah Valoma’nın “İpliğin İzinden Eve Dönmek” başlıklı konuşmasıyla Anarad Hığutyun Binası’nda devam ediyor. Vakıf ayrıca 17 Kasım’da David Kazanjian’ın Sarkis’in eserleri üzerinden onarım ve hafıza kavramlarını tartışacağı başka bir etkinliğe de ev sahibi yapacak.

Hrant Dink Vakfı’nın “Keşif, yeniden birleşme ve köklere yolculuk” temalarını işleyen sohbet serisi “Köklere Yolculuk” devam ediyor.

Haziran ayında aile köklerini bulabilmek için Türkiye’ye gelen Carolyn Rapkievian ve Anahid Nazarian’la başlayan “Köklere Yolculuklar: Mekân ve Aidiyete Dair Düşünceler” başlıklı seri 13 Kasım’da Anarad Hığutyun Binası’nda yapılacak Deborah Valoma’nın konuşmasıyla sürecek.

“İpliğin izinden koşmak” başlıklı konuşmayla hikâyesini anlatacak Deborah Valoma, San Francisco’daki California College of the Arts’ta tekstil alanında profesör olarak görev yaptıktan sonra emekli oldu. Valoma, onursal profesör ünvanıyla yaptığı araştırma, yazı ve bağlama duyarlı sanat üretimi alanındaki çalışmalarında tekstilleri kimliğin göstergeleri ve kültürel sürekliliğin taşıyıcıları olarak inceliyor.

Aylin Vartanyan’ın moderasyon yapacağı etkinlikte Deborah, onu ailesinin yüz yılı aşkın bir süredir ayak basmadığı topraklara, Harput bölgesindeki atalarının köylerine götüren, yıllarca süren disiplinlerarası bir projeyi ele alıyor. Kuşaklar arası travmanın sessizliğiyle kuşatılmış bir Ermeni ailenin kızı olan Deborah, büyükannesinin yadigar tekstil koleksiyonuna bir hikaye ve hafıza kaynağı olarak yöneldi.

Hikayenizi paylaşmaya davet ediyoruz

Seri ile ilgili vakfın açıklamasında şu bilgiler paylaşıldı: “Bazı yolculuklar keşiflerle dolu iken, bazıları yeniden bir araya gelmekle ilgilidir. Bir çoğumuz için belirli rotalar, nesiller sonra bile bizi köklerimize geri götürür. Hrant Dink’in ifade ettiği gibi, ‘Her Ermeni bir belgedir’ ve o, tarihi hayatta kalanların deneyimlerinden anlamanın önemini her zaman vurgulamıştır. Hayatta kalanların anıları, torunları aracılığıyla yeniden canlanır ve yeni nesillere aktarılır.

Bu söyleşi dizisi, ata topraklarına yapılan yolculuklar üzerinden geçmiş ve günümüz arasındaki derin ve güçlü bağları konu alan kapsamlı bir diyaloğun parçasıdır. Yurtdışında yaşayan ve ata topraklarına bir yolculuk yapmış ya da yapmayı planlayan bir Ermeni iseniz, düşüncelerinizi ve deneyimlerinizi dinlemekten büyük bir onur duyarız. Keşif, yeniden bir araya gelme ve aidiyet üzerine hikayeleriniz, Hrant Dink’in sözünü ettiği kolektif belleğe katkı sağlayacak; her anlatı, miras ve yuva hakkındaki ortak anlayışımıza derinlik katacaktır. Sizi kendi yolculuğunuzu bizimle paylaşmaya davet ediyoruz. Hikayenizin bu devam eden sohbeti nasıl zenginleştirebileceğini keşfetmek ve bağlantı kurmak için lütfen info@hrantdink.org aracılığıyla bize ulaşın.”

David Kazanjian Sarkis’i anlatacak

Hrant Dink Vakfı’nın ev sahipliği yapacağı bir diğer etkinliğin konuğu ise David Kazanjian olacak. David Kazanjian konuşmasında sanatçı Sarkis’in Respiro (Venedik Bienali 2015) ve 7 Tage, 7 Nächte (7 Gün, 7 Gece, Kunsthalle, Baden-Baden 2024) başlıklı sergilerini anlatacak. 17 Kasım Pazartesi, saat 16.00’da Anarad Hığutyun Binası’nda düzenlenecek etkinlikte Kazanjian, Sarkis’in işleriyle reparasyon (onarım, telafi, tazminat) kavramını nasıl yeniden düşünmeye yönelttiğini anlatacak.

