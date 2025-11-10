Herman Artuç’tan Aziz Nerses Shnorhali ilâhisine çağdaş yorum

Aziz Nerses Shnorhali’nin 12. yüzyılda bestelediği “Yeni Çiçek” ilahisi, Herman Artuç’un ileri dönüşüm enstrümanlarıyla yeniden hayat buldu. Performansa müzikal testeresiyle Yeliz Bulgurcu eşlik etti.

yüzyılda yaşamış ilahiyatçı, yazar, şair ve besteci Aziz Nerses Shnorhali’nin bestelediği Ermenice Paskalya ilahisi “Նոր ծաղիկ / Nor Dzaghig” (Yeni Çiçek), müzisyen ve sanatçı Herman Artuç tarafından çağdaş bir yorumla yeniden seslendirildi. Artuç’un “Ritim Her Yerde” projesi kapsamında hazırladığı performans videosu, sanatçının YouTube kanalında yayımlandı. Proje kapsamında, belirli ölçülerde yapılmış el testeresinin çello arşesiyle çalındığı “müzikal testere” enstrümanıyla Yeliz Bulgurcu, Artuç’a eşlik etti.

Artuç ise geri dönüştürülmüş atık şişelerle oluşturduğu ve “şişe düdük” adını verdiği üflemeli enstrümanla performansa katkı sağladı. Sanatçı, ilahiyi yeniden seslendirmenin yalnızca eski bir melodiyi canlandırmak olmadığını vurgulayarak, “Bu çalışma hızla tüketilen her şeyin arasında, ileri dönüşümün sesiyle geçmişe ve geleceğe aynı anda dokunmak gibiydi” dedi. “Ritim Her Yerde” projesi, sesin ve ritmin atıklarda, unutulmuş melodilerde ve hafızada yankı bulduğu deneysel bir müzik serisi olarak dikkat çekiyor.

Herman Artuç’un “Yeni Çiçek” isimli yeni teklisi ve YouTube videosu, tüm dijital platformlarda yayında.

