Erdoğan: Paşinyan’ın attığı cesur adımları memnuniyetle karşılıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020’deki İkinci Karabağ Savaşı’nın Azerbaycan’ın üstünlüğüyle bitmesi vesilesiyle yaptığı açıklamada gelişmeyi “Kafkasya’da kalıcı barışa giden yolun kilometre taşı olarak” niteledi ve “İlham Aliyev kardeşimin kalıcı barışın tesisi için gösterdiği, samimi çabaları takdirle karşılıyoruz. Ermenistan Başbakanı Sayın Paşinyan’ın da bu yolda attığı cesur adımları memnuniyetle takip ediyoruz.” dedi.

Erdoğan, Azadlık Meydanı’nda düzenlenen törende konuştu.

Kafkasya’da barışın hakim olmasının Asya’dan Avrupa’ya tüm bölgenin refahına hizmet edeceği kanaatinde olduklarına değinen Erdoğan, şöyle devam etti:

“Şunu da burada özellikle vurgulamak isterim; biz kalıcı barış noktasında son derece ümit varız, iyimseriz. İlham Aliyev kardeşimin kalıcı barışın tesisi için gösterdiği, samimi çabaları takdirle karşılıyoruz. Ermenistan Başbakanı Sayın (Nikol) Paşinyan’ın da bu yolda attığı cesur adımları memnuniyetle takip ediyoruz. İnşallah bu muhteşem zafer her iki liderin yapıcı tavrıyla bölgede huzuru ve barışı edecek kalıcı bir anlaşmayla neticelenecektir. Türkiye olarak bu konuda üzerimize ne düşüyorsa inşallah bunu yapmaya devam edeceğiz. Gelinen noktada Can Azerbaycan’ın hem bölgesinde hem de ötesinde kaydettiği ilerlemeden büyük bir kıvanç duyuyoruz.”

“Aramızdaki müstesna ilişkiler somut ve stratejik projelerle her geçen gün daha da güçleniyor. Hatırlayacaksınız Azeri-Çırak-Güneşli başta olmak üzere Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı, Şahdeniz ve TANAP ile taçlandırdığımız işbirliğimizi son olarak Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı’nı faaliyete geçmesiyle daha da perçinledik. Şimdi bu işbirliğimizi daha da ileriye götürmenin ve kapsamını geliştirmenin gayreti içindeyiz. Kafkasya’da tesis edilecek yeni rotaların ulaştırma ve enerji iletim imkanlarını arttırmasını temenni ediyoruz. Hazar Geçişli Doğu Batı Orta Koridoru’nun bölgedeki tüm kardeşlerimizin faydasına olacak şekilde yatırımlarla geliştirmemiz gerekiyor.”

İkinci Dağlık Karabağ Savaşı 27 Eylül 2020’de Azerbaycan ordularının Ermenistan’a yönelik topçu ateşleriyle başlamış ve savaşta Azerbaycan, Karabağ’ı çevreleyen, Ermenistan kontrolündeki Azerbaycan toprakları olan reyonları geri almış, Karabağ’ın da bir bölümünü ele geçirmişti. Savaş Rusya’nın arabuluculuğu ile 10 Kasım’da bitti, Ermenistan tarihine 44 günlük savaş olarak geçti. Savaşta Ermenistan 3.800 askerini kaybetti, Azerbaycan can kaybını resmen açıklamadı ancak can kaybının 2 bin’i aştığı tahmin ediliyor. Böylece Ermenistan ile Karabağ arasındaki bağlantı sadece Laçin koridoru üzerinden sağlanır olmuştu. 2023’te yeni bir saldırı başlatan Azerbaycan Karabağ’ın kontrolünün tamamen ele geçirdi ve 100 bin Karabağlı Ermeni, topraklarını terkederek Ermenistan’a sığındı.

İkinci Karabağ Savaşı’ndan sonra Türkiye ile Ermenistan arasında normalleme süreci başladı.

