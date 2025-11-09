Belediye meclisi karar aldı, Süryani köyünün ismi iade edildi

DEM Partili Nusaybin Belediyesi, ismi Taşköy olarak değiştirilen Süryani köyü Arbo’nun ismini belediye meclisi onayı ile iade etme kararı aldı. Alınan karar kaymakamlık tarafından da onaylandı ve köyün ismi düzenlenen törenle iade edildi.

Artı Gerçek – Mardin’in Nusaybin ilçesinde bulunan Süryani köyü Arbo’nun yıllar önce değiştirilen ismi iade edildi.

Köylülerin DEM Partili Nusaybin Belediyesi’ne yaptığı başvuru üzerine toplanan Belediye Meclisi köyün isminin Süryanice olan ismi Arbo olarak değiştirilmesine karar verdi.

KAYMAKAMLIK ONAYLADI

Belediye Meclisi’nin kararı Nusaybin Kaymakamlığı tarafından da onaylandı. Kararın kesinleşmesinin ardından Nusaybin Belediyesi ve köylüler tarafından köyün girişine yeni tabelası konuldu.

Köyün isminin iade edilmesinin ardından düzenlenen törenle yeni tabela yerine yerleştirildi.

Törende konuşan DEM Parti Milletvekili George Aslan, köyün isminin iade edilmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, “Bu kararın bölgemizde ismi değiştirilen tüm köyler için bir örnek olmasını bekliyoruz” dedi. Ardından konuşan DEM Parti Milletvekili Saliha Aydeniz de, bugün gelinen aşamanın önemli olduğunu belirterek, Arbo köyünün isminin iade edilmesinin son derece değerli olduğunu söyledi.

Arbo Köyü Kilisesi’nin Süryani Papazı Şemun Begendi de Süryanice yaptığı konuşmasında köylerinin asıl isminin iade edilmesinden memnun olduklarını belirterek, kendi dilleri ve kendi kültürleri ile yaşamak istediklerini söyledi. (MA)

