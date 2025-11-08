Trabzon’un ünlü mahallesi isim değişikliği için referandumuna gidiyor! ‘Bu isim benimsenmiş, dünyada da bir marka olmuş’

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde bulunan tarihi Yalı Mahallesi’nin isminin değiştirilmesi için 9 yıl aradan sonra yeniden girişimde bulunuldu. Mahalle sakinleri, Ortahisar Belediyesine sundukları dilekçede mahallenin adının bu kez “Faroz Yalı Mahallesi” olarak değiştirilmesini talep etti. Belediye Meclisi, bu talebin referandumla değerlendirilmesine karar verdi.

Trabzon’un Ortahisar ilçesinin en eski yerleşimlerinden biri olan ve halk arasında “Faroz” olarak bilinen Yalı Mahallesi’nde, resmi kayıtlarda yer almasa da mahalle sakinleri kendi tarihi adlarını yaşatmaya devam ediyor.

Mahallede kahvehanelerden manavlara, mobilyacılardan büfelere kadar neredeyse tüm işletmelerin tabelalarında “Faroz” ismi yer alıyor. Resmiyette “Yalı Mahallesi” olarak geçen bölgede, mahalle kültürü ve günlük yaşam “Faroz” adı etrafında şekilleniyor.

Trabzon’un kültürel kimliğinde özel bir yere sahip olan Faroz, özellikle kolbastı geleneğiyle tanınıyor. Balıkçılık geçmişiyle de öne çıkan mahalle, şehir hafızasında nostaljik bir değer olarak görülüyor. Mahalle sakinleri, yıllardır gündelik yaşamda kullandıkları ismin resmiyette de tanınması için harekete geçti.

Vatandaşlar, Ortahisar Belediyesine verdikleri dilekçeyle mahallenin adının “Faroz Yalı Mahallesi” olarak değiştirilmesini talep etti. Belediye Meclisi, yapılan başvuruyu değerlendirerek konunun referanduma götürülmesine karar verdi. Mahallede “Faroz” adının yeniden resmiyet kazanması yönünde güçlü bir beklenti oluşurken, mahalle sakinleri bu adımın hem kültürel mirasın korunmasına hem de yerel kimliğin güçlenmesine katkı sağlayacağını ifade ediyor.

“BELEDİYEDE GÖRÜŞÜLDÜ VE ONAY ÇIKTI; KARARIN ARDINDAN REFERANDUM BEKLİYORUZ”

Yalı Mahallesi Muhtarı Hamdi Karaçomak, 2016 yılında da mahalle ismi değişikliği için başvuru yaptıklarını belirterek, talebin bu yıl tekrar imza toplanarak yeniden gündeme getirildiğini söyledi.

Karaçomak, “Yalı mahallesinden önce bizim mahallemizin kimlik kartlarında mahalle adı Faroz olarak geçiyordu. Belli bir dönemden sonra Yalı mahallesi olarak isim değişikliğine gidilmiş. Burada yetişen herkes kendini Farozlu olarak tanıtır. 7-8 sene önce halkımızın yüzde 100 talebiyle isim değişikliğine gidilmesi istendi. Belediye meclisinde görüşülmüştü. Oradan bir red kararı çıkmıştı. Bu vatandaşların talebi doğrultusunda bir red kararı değil zaten referandum olsa yüzde 100 geçecekti.

Referandumu önümüze koymadan mecliste karar alınmıştı. Yoksa halkımız bunu istiyordu. Halkımızın tekrar isteğiyle bunu gündeme taşıdım. Geçen yıl bir imza kampanyası başlatıldı. Kahvede, okul önünde, camide, kooperatif gibi yerlerde imza kampanyası başlatıldı. Yaklaşık 900 imza ile müracaat yaptık. Bu 2 günde toplandı. Müracaatımızı yaptık. Belediyede görüşüldü ve onay çıktı. Kararın ardından referandum bekliyoruz” dedi.

“BU İSİM BENİMSENMİŞ, DÜNYADA DA BİR MARKA OLMUŞ”

Mahallenin isminin Faroz Yalı Mahallesi olarak değiştirilmesi istediklerini belirten Karaçomak, “Bakkalı, tesbihçisi, manavı, kahvehanesi, futbol takımı gibi yerlerde hep Faroz ismi kullanılıyor. Sadece doğan çocuklara Faroz ismi konulmuyor. Her yerde Faroz ismi var. Bu isim benimsenmiş. Dünyada da bir marka olmuş. Faroz’un mahallemizin isminin önüne gelmesini istiyoruz. Herkes isminin Faroz olarak değiştirilmesini istedi ama ben Yalı mahallesini yıllardır taşıdığımız için Faroz Yalı Mahallesi olarak değiştirilmesi istedim.

Buna ideolojik yaklaşanlar var. Bu işlere siyasi ideolojik yaklaşmasınlar. Faroz ismi milattan önce 300 yılında Mısır’da başlamış. Bir komutan adaya Faroz feneri ismi koymuş. Bunun anlamı deniz feneridir. Bunu bir Rum’a ve Yunan’a bağlamak doğru değil. Bu dil dünyada 8 ülkede kullanılıyor. 1845 yıllarından beri Faroz Osmanlı arşivlerinde geçiyor. Köklü bir yerin halkı buna yüzde 100 katılımla evet diyor başkaları siyasi ideolojik yaklaşımlarla bunu Rum ve Yunanca kökenli lanse ediyorlar. İnsanları kışkırtmanın anlamı yok. Buna karar verecek kişiler referandumda Faroz’un kendi halkıdır. Siyasi anlamda bunu deşmek Faroz’un halkına saygısızlıktır. Bu saygısızlığı kimse yapmasın. Kimseyi karşılarına almasınlar. Faroz isminin anlamı deniz feneri anlamına gelir. Yalı kelimesinin anlamı ise kıyı, sahildir. Yalı Rumcadan gelen bir kelimedir” şeklinde konuştu.

Mahalle sakinlerinden Zekeriya Hardalıoğlu, Faroz’un kolbastısı ve balıkçılığı ile ünlü olduğunu kaydederek, “Dedelerimizden beri burada yaşıyoruz. Öncesinde Faroz ismi kullanılan mahalle daha sonra Yalı olarak anıldı. Muhtarımız sağ olsun imza kampanyası başlattı.

Onay görüldüğü halde halen daha Faroz adını alamadık. Gönlümüz Faroz mahallesi olarak devam etmesidir. Faroz sadece bir mahalle olarak değil dünyada mal olmuş bir mahalledir. Kolbastısı, balıkçılığı ile ünlüdür. Trabzon’un önde gelen mahallelerinden bir tanesi. Buna neden karşı çıkılıyor bilemiyoruz” diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden Atilla Dervişoğlu ise, “Ömrüm burada geçti. Dünyanın dört bir köşesinde burası Faroz olarak bilinir. Burayı başka bir isim altında anlatmaya çalışsanız burayı bilmezler. Yalı dediğiniz zaman Türkiye sınırları içerisinde bir çok yerde kullanılmış. Onlardan farklı olmamız için Faroz olması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

