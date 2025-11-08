Özgür Özel’den Azerbaycan mesajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Azerbaycan’ın Zafer Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Özel, “Bundan beş yıl önce onurlu ve kararlı bir mücadeleyle, Karabağ’ın özgürlüğüne kavuşmasını Azerbaycan’la tek yürek olarak kutluyoruz” ifadelerini kullandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Azerbaycan’ın Zafer Günü’nü sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla kutladı. Özel, şunları kaydetti: “Bugün kardeş ülkemiz Can Azerbaycan’ın Zafer Günü. Bundan beş yıl önce onurlu ve kararlı bir mücadeleyle, Karabağ’ın özgürlüğüne kavuşmasını Azerbaycan’la tek yürek olarak kutluyoruz. Karabağ için canını feda eden şehitleri rahmetle anıyor, gazilere minnetlerimizi sunuyoruz.” Bugün kardeş ülkemiz Can Azerbaycan’ın Zafer Günü. Bundan beş yıl önce onurlu ve kararlı bir mücadeleyle, Karabağ’ın özgürlüğüne kavuşmasını Azerbaycan’la tek yürek olarak kutluyoruz. Karabağ için canını feda eden şehitleri rahmetle anıyor, gazilere minnetlerimizi sunuyoruz.… pic.twitter.com/EentqpzOUb — Özgür Özel (@eczozgurozel) November 8, 2025 Cumhuriyet Gazetesi