Barakanın altında inanılmaz keşif! Defineciler ortaya çıkardı

Nevşehir’de kaçak kazı ihbarını değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; kazı alanının eski bir medeniyete ait yeraltı şehri olduğu belirlendi. Olayda 2 şüpheli yakalandı. Öte yandan Erzurum’un Horasan ilçesinde düzenlenen operasyonda kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı.

Kaymaklı beldesi, Cami Kebir mahallesinde jandarma ekipleri tarafından ‘Anadolu Mirası Operasyonları’ çerçevesinde gerçekleştirilen operasyonda M.P. ve H.P.’nin izinsiz kazı yapıldığı tespit edildi.

İzinsiz Kazı yapılan alanda Nevşehir Alan Başkanlığı ve Nevşehir Müze Müdürlüğü ekipleri ile yapılan incelemede bölgenin eski bir medeniyete ait yeraltı şehri olabileceği değerlendirildi.

Olayda; 1 adet keser, 2 adet kürek, 1 adet kazma ve 1 adet kova ele geçirildi. Olayın şüphelileri M.P. ve H.P. hakkında soruşturma başlatıldı.

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı’nca yapılan açıklamada, “Halkımızın huzur ve güveni için aralıksız çalışmalarına devam etmektedir” denildi.

EKSKAVATÖRLE KAÇAK KAZI

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ve Horasan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, tarihi ve kültürel mirasın korunmasına yönelik Horasan ilçesinde “Anadolu Mirası” operasyonu düzenlendi.

Ekipler, bu kapsamda ilçe kırsalında define bulmak amacıyla izinsiz kazı yapan 4 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Yapılan incelemede, şüphelilerin yaklaşık 18 metre derinliğinde izinsiz kazı yaptığı belirlendi, olayda kullanılan ekskavatöre el konuldu.

Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Milliyet Gazetesi