ABD Başkan Yardımcısı Vance, Papa Leo’nun İznik ziyaretine katılmayı “planlıyor”

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance’in Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo’nun Türkiye’ye yapacağı resmi ziyarete katılmayı planladığı ancak bu planın henüz kesinleşmediği ortaya çıktı.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance’ın, 28 Kasım’da Papa’nın Türkiye’ye ve özellikle İznik’e yapacağı seyahate katılmak istediği ancak seyahatin kesinleşmediği bildirildi.

Middle East Eye’ın haberine göre, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Papa Leo’nun İznik’e yapacağı ziyarette Papa’ya eşlik etmek üzere Türkiye’ye gelmeyi planlıyor.

Papa 14. Leo, ilk resmi yurtdışı ziyaretinde, 325 yılında Birinci Konsil’in toplandığı yer olduğuna inanılan İznik Gölü’nde su altında kalmış antik bazilikanın kalıntılarını gezecek.

Erken Hıristiyanlığın en önemli toplantılarından biri olan bu toplantıda, Hıristiyan dünyasının dört bir yanından gelen piskoposlar, erken dönem doktrinini şekillendiren temel teolojik anlaşmazlıkları çözmek için bir araya gelmişlerdi.

Katolik olan JD Vance de, 28 Kasım’da Papa’ya katılmayı planlıyor. Ancak Middle East Eye’in konuştuğu kaynaklar, Vance’in katılımının henüz kesinleşmediğini ve konuyla ilgili görüşmelerin sürdüğünü belirtti.

MEE’a konuşan bir kaynak, “Vance, 27 Kasım’da Amerikan askerleriyle Şükran Günü’nü kutlamak için Ortadoğu’da olacak” dedi. “Ve daha sonra ziyarete katılmak için Türkiye’ye gitmek istiyor.”

MEE, yorum almak üzere Ankara’daki ABD Büyükelçiliği’ne ulaştı.

Habere göre Türk yetkililer, Vance’in İznik’teki etkinliğe katılması halinde, muhtemelen Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da nezaket ziyaretinde bulunacağını düşünüyor. İkili, daha önce Erdoğan’ın Eylül ayında Beyaz Saray’a yaptığı ziyarette görüşmüştü.

Öte yandan uzmanlar, Papa Leo’nun ziyaretinin İznik’in Hıristiyan hac ve inanç turizmi açısından önemli bir merkez haline gelmesine yardımcı olabileceğini söylüyor.

Papa’nın tarihi ziyareti öncesinde 38 kişilik Vatikan heyeti, son hazırlıkları yapmak üzere bu hafta İznik’e geldi.

Agos