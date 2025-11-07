Getronagan destek bekliyor

İşhan Erdinç

Okulların bütçe açıklarının kapatılması amacıyla kurulan sevgi sofralarında (madağ) bu pazar Getronagan Lisesi için buluşulacak. Okulun bu yılki bütçe açığı 21 milyon TL’yi buluyor.

9 Kasım Pazar günü Kumkapı Meryem Ana Patriklik Kilisesi’nde yapılacak Badarak ayinine Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan riyaset edecek. Peder Şirvan Mürzyan’ın yöneteceği ayinde Patrik Vekili Kıdemli Peder Krikor Damadyan hazır bulunacak. İlahiler, Şef Ovsanna Kalender yönetimindeki Getronagan Korosu tarafından seslendirilecek. Ayinde Getronagan Lisesi’nin kurucusu Müteveffa Patrik Nerses Varjabetyan da anılacak. Ayinin ardından Kazaz Artin Amira Bezciyan Salonu’nda kurulacak sevgi sofrasına geçilecek.

Madağ Tertip Heyeti Başkanlığı’nı bu yıl yine okulun mezunlarından, hayırsever Hayk Arslanyan üstleniyor.

Galata Surp Krikor Lusavoriç Kilisesi Vakfı Başkanı Mıgırdiç Arzivyan ve yönetim kurulundan Boğos Çalgıcıoğlu ile Ayk Ceden, madağ öncesi gazetemizi ziyaret ederek, okulun mali durumu ve eğitim kalitesi hakkında bilgi verdiler.

Hedef okulu açık tutmak

Bütçe açıklarının bu yıl 21 milyon 335 bin TL’yi bulduğunu açıklayan Arzivyan, velilerden bağış alabildiklerini ancak vakfın bağış dışında başka geliri olmadığını söyledi. Getronagan Lisesi’nde bu yıl 168 öğrencinin eğitim gördüğünü hatırlatan Arzivyan, öğrenci sayısındaki düşüşü ortaokullardan mezun olan öğrenci sayısındaki genel düşüşle açıkladı. Arzivyan okul içerisinde 20 sosyal kulüp olduğunu ve üniversite sınavına hazırlık kursu hizmeti de verdiklerini belirtti. Okul ana binasının depreme dayanıklı olduğunu ancak binanın bitişiğinde bulunan ek bina için güçlendirme gerektiğini söyleyen Mıgırdiç Arzivyan, binanın güçlendirilmesi için maddi kaynak arayışında olduklarını ifade etti. Söz konusu bina şu aşamada boş tutuluyor.

Galata Vakfı olarak ana hedeflerinin okulu açık tutmak olduğunun altını çizen Arzivyan, madağ tertip heyeti başkanlığını 20’inci kez üstlenen Hayk Arslanyan’ın, okula büyük destek verdiğini söyledi. YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) sonuçlarından memnun olduklarını ifade eden Arzivyan, Dolapdere’deki inşaat projesi için de çalışmaların olumlu yönde sürdüğünü kaydetti

Geçen yıl, 15 milyon TL bütçe açığı bulunan Getronagan Lisesi için 14 milyon 100 bin TL bağış toplanmıştı.

Vakıf yönetim kurulu, son olarak eski mezunların desteğini beklediklerini belirttiler.

2025-2026 madağ sezonunda şu ana kadar üç okul için sevgi sofrası kuruldu. 36 milyon TL bütçe açığı bulunan Sahakyan Okulu için 23 milyon TL; 19 milyon TL bütçe açığı bulunan Kumkapı Bezciyan Okulu için 15 milyon TL ve 30 milyon 585 bin TL bütçe açığı bulunan Feriköy Merametçiyan Okulu için ise 17 milyon TL bağış toplandı.

Agos