Bedros Şirinoğlu kaza geçirdi, durumu iyi, küçük çaplı bir operasyon geçirecek

Ermeni Vakıflar Birliği ve Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakfı Başkanı Bedros Şirinoğlu yurtdışında kaza geçirdi. Düşme sonrası belkemiğinde çökme oluşan Şirinoğlu’nun genel durumu iyi, küçük bir operasyon geçirek.
Ermeni Vakıflar Birliği ve Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakfı Başkanı Bedros Şirinoğlu, yurtdışı seyahati sırasında geçirdiği talihsiz kazanın ardından İstanbul’a döndü.Şirinoğlu 10 Kasım Pazartesi günü Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi’nde küçük çaplı bir operasyon geçirecek.Kendisine geçmiş olun dileklermizi iletiyoruz.
