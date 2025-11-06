İstiklal’de Nazi Üniformalı ‘eğlence’

Tarihin en büyük soykırımlarından biri olan Holokost’u gerçekleştirerek milyonlarca insanın öldürülmesine, sakat kalmasına yol açan Nazi yönetimini eğlence unsuru olarak gören bir grup genç, İstiklal caddesinde Nazi üniformasıyla dolaşıp, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

Bunu gören bir sosyal medya kullanıcısı Nazi formalı gençlere ve onlarla fotoğraf çektirenlere tepki gösterdi.

Avlaremoz’un Holokost dosyasına buradan ulaşabilirsiniz.

İstiklal caddesi'nde Nazi gibi giyinip Nazi selamı vererek fotoğraf çekilen gençler.

Hadi bunlar iki ahmak desen yanlarına gidip fotoğraf çekilenleri aklım almıyo.

Sonrasında insanlar tepki gösterince hemen kaçtılar. pic.twitter.com/VuJWEbnHbk — Mevzu (@yargiliyorum) November 2, 2025

