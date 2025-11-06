Harita uzmanı Sen Hovhannisyan: “Eğer Sevan yok Göyçe gölü varsa, o zaman Bakü yok Bagin var”

Sovyet döneminde Halk Ekonomisi Enstitüsü’nün Haritacılık Bölümü başkanı, “Nahapet” yayınevinin direktörü ve çok sayıda tarihi haritanın derleyicisi Sen Hovhannisyan, eski toponimlerle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Hovhannisyan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in açıklamalarına karşı sessiz kalmanın yanlış olduğunu belirterek şöyle konuştu:

“‘İç kamuoyu için konuşuyor’ diyorlar. Peki biz kimiz? Bizim onurumuz, duygularımız yok mu? Herkes istediğini söyleyip geçecek mi? Devlet bunun için yok mu — kendi halkını savunmak için?”

Coğrafi isimlere dair tartışmalara da değinen Hovhannisyan, birçok köyün adının sanıldığı gibi Azerbaycan veya Türk kökenli olmadığını, çoğunun Farsça kökenli olduğunu vurguladı.

Ancak Hovhannisyan, Baku adının aslında hiç var olmadığını öne sürerek dikkat çekici bir iddiada bulundu:

“Eğer Sevan’a ‘Göyçe’ diyorlarsa, ben de diyorum ki Baku diye bir yer yoktur. Buradan söz ederken Ermeni kenti Bagin’den bahsediyoruz. Tigran Büyük, Tigranakert kentini kurduktan sonra biraz ilerisinde bulunan Bagin’de kurbanlar sunardı. O halde neden biz de Bakü’nün aslında Ermeni Bagin kenti olduğunu söylemiyoruz?”

https://ermenihaber.am/social/12137/