Garo Paylan: “Ermenistan–Türkiye sınırı Ocak veya Şubat’ta açılabilir”

Yerevan’da açıklamalarda bulunan HDP eski milletvekili Garo Paylan, Ermenistan–Türkiye normalleşme süreci için umutlu olduğunu belirterek, sınırın önce üçüncü ülke vatandaşlarına, ardından iki ülke halkına açılabileceğini söyledi. Paylan, “Ermenistan–Türkiye ilişkileri için parlak bir gelecek görüyorum” dedi.

Yerevan’da bulunan HDP eski milletvekili Garo Paylan, Ermenistan-Türkiye normalleşme süreci hakkında açıklamalarda bulundu. Paylan, normalleşme süreci için uzun süredir çalıştığını belirterek, Ocak ya da Şubat ayında Türkiye – Ermenistan sınırının açılabileceğini söyledi.

Paylan, “Eğer her şey yolunda giderse, sınır Ocak ya da Şubat ayında üçüncü ülkelerin vatandaşlarına açılacak. Bunu takiben birkaç ay içerisinde Türkiye ve Ermenistan arasında da açılacak. Ermenistan-Türkiye ilişkileri için parlak bir gelecek görüyorum” diye konuştu.

Ne olmuştu?

Ermenistan ve Azerbaycan arasında yaşanan Birinci Dağlık Karabağ Savaşı sonrasında, Ermenistan’ın, Türkiye’yle ilişkileri durma noktasına gelmiş, Kars’ta bulunan Akyaka ve Iğdır’da bulunan Alican/Margara sınır kapıları süresiz biçimde kapanmıştı.

8 Ağustos’ta Washington’da Donald Trump öncülüğünde, Ermenistan ve Azerbaycan arasında anlaşma imzalanmış, barış anlaşması mutabakatı ise paraflanmıştı.

Eylül 2025’te Türkiye temsilcisi Serdar Kılıç Kars sınır kapısını yürüyerek geçip, Ermenistan’da Ruben Rubinyan ile bir görüşme gerçekleştirmişti.

Ermenistan Parlamentosu Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan da “Ermenistan ve Türkiye normalleşme sürecinde yeni gelişmelerin ve ilerlemenin yaşanması yönünde bir beklenti var. Zamanı çoktan geldi, özellikle de bölgede büyük değişimlerin yaşandığı şu dönemde” demişti.

Agos