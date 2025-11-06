Feriköy Merametçiyan Okulu için 17 milyon TL bağış toplandı

Okulların bütçe açıklarının kapatılması için kurulan sevgi sofralarında geçtiğimiz pazar sıra Feriköy Merametçiyan’daydı. 30 milyon 585 bin TL bütçe açığı olan okul için 17 milyon TL bağış toplandı.

2 Kasım Pazar günü Feriköy Surp Vartanants Kilisesi’ndeki Badarak ayinine Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan riyaset etti, Kıdemli Peder Goryun Fenerciyan ayini yönetti. Sibil Arsenyan yönetimindeki Vartanants Korosu ilahiler seslendirdi.

Halkın geniş katılım gösterdiği ayinde Patrik Maşalyan vaaz verdi. Feriköy Merametçiyan Okulu’nun sorunları olduğunu ve yardım beklediğini söyleyen Patrik Maşalyan, “Merametçiyan ailesi, büyük ailemizin bir parçası. Çünkü Ermeni kimliği, Ermenicenin korunması ve kilise ile bağı güçlendiren misyonu var. Burada okulun öğrencileri var. Ermenice konuşsunlar, kiliseye gelsinler, koronun üyesi olsunlar, derneğe, dans gruplarına gitsinler. Ermeni toplumunda bir sorun olduğunda çözüm için gitsinler. Aile kursunlar. Bunu istiyoruz çünkü biz ailemizi seviyoruz” dedi.

Ayininin ardından Nazar Şirinoğlu Salonu’nda verilen sevgi yemeğine geçildi. Kilise vakıf yönetiminden Karen Terziyan’ın sunuculuk görevini üstlendiği yemekte öğrenciler danslarla sahne aldı; Hagop Mamigonyan yönetimindeki okul korosu şarkılar seslendirdi. Terziyan konuşmasında yakın zamanda hayatlarını kaybeden hayırsever ve Karagözyan Yetimhanesi Vakfı Başkanı Dikran Gülmezgil ile Marmara Gazetesi Başyazarı Rober Haddeciyan’ı andı.

Açılış konuşmasını yapan Feriköy Surp Vartanants Kilisesi Vakfı Başkanı Manuk Öğer, herkesin elini taşın altına koyduğunu söyledi. Okullara büyük maddi yardımlarda bulunan Beykoz, Ortaköy, Beyoğlu, Karagözyan ve diğer vakıflara teşekkür eden Öğer, şu ifadeleri kullandı.

“Bugün Feriköy toplumun en yoğun yaşadığı yer. Ama ekonomik şartlardan dolayı halkın belli bir varlık tabakası uzaklaştı. Bugünlere kadar bizi getiren hayırseverler çok kıymetli. Çınarımız Hayk Arslanyan burada ve varlığı bize güç veriyor. Hiçbir şeyden yılmamamız gerektiğini gösteriyor. 2008 yılında mülklerimizi bize iade eden hükümetimize teşekkür ederim. Bir tek öğrenci için bile verilen emeğin hepsi helal.”

Öğrencilerin şiirler okuduğu yemekte Azniv Mezaduryan, bütçe açığının 30 milyon 585 bin TL olduğunu açıkladı. Okul Müdürü Maral Hergel Özdağ, okulun başarıları hakkında bilgiler verdi. Yemeğin kapanış konuşmasını Patrik Maşalyan yaptı.

Patrik Maşalyan: “Fakirler kollarına yardım edin”

Patrik Maşalyan şöyle konuştu:

“Okullar baş tacımız, korumalı ve büyütmeliyiz. Ama çoğalan bir fakirlik sorunu ve engelli çocuklarımız var. Yardıma muhtaç aileler var. Cemaatimiz gelirlerinden bunlara pay ayırmalı. Hayırseverlerimiz ellerini cebe atıyor ama bu sürdürülebilir değil. Okullarımızın işini vakıflarımız üstlenmeli. Vakıflarımızda okullarımızın giderlerini karşılayacak ve kaliteyi arttıracak servet var. Biraz daha dayanırsak davalar var ve oradan gelecek gelirler var. Vakıflar bir araya gelmeli ve okullarımızın finansal sorununu ortaklaşa çözmeli. Vakıflar, kendi semtlerindeki fakirlere daha çok el uzatmalı. ERVAB bu konuyla ilgili toplanacak. Fakirler kollarına yardım etmeliyiz. Okullarımızda birçok veli az bağışta bulunuyor. 17 okulda 2700’e kadar öğrenci öğretimini sürdürüyor. Bu bizim geleceğe yaptığımız en büyük yatırımımız. Madağda 17 milyon TL toplandı. 30 milyon TL açık nasıl kapanacak? Manuk başkan her kapıyı yeniden zorlayacak. Yönetim kurullarını bu hale getirmememiz lazım. Yoksa yönetici bulamayacağız. Bizim için okullarımızın açık kalması, birleştirilmesi sorunu, bazen yaşamın getirdiği zorlayıcı şeylerdir. Ama akademik çalışmaya ve bilgiye dayalı olmalıdır. Biz okullarımızı hizmet ettikleri çevreleri iyi tanımalıyız. Cemaatin sahip olduğu mülkleri daha çok nasıl değerlendirilebileceğine bakmalıyız.

50 kişiye düşmüş okulu kapatalım mı? Rumların nüfusu 2 bin kişiye kadar düştü. 30 kişiyle bir okul açık tuttukları zaman seviniyorlar. Biz de giderek azalıyoruz, çoğalmıyoruz, 10 binlere doğru yaklaşıyoruz. Nüfusu iyi anlamamız lazım. Evlilikleri çoğaltamazsak hayatın gerçeğine katlanmak durumunda kalırız. Ama bu konuda pek ümidim yok.”

Agos