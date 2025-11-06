30 yıl sonra bir ilk: Rusya’dan yola çıkan buğday yüklü tren Ermenistan’a ulaştı

Ermenistan-Azerbaycan normalleşme sürecinde yeni bir adım daha atıldı. İki ülke arasındaki çatışma nedeniyle yaklaşık 30 yıldır kapalı olan ticaret yolları açıldı ve dün, Rusya’dan yola çıkan tren Azerbaycan ve Gürcistan’dan geçerek Ermenistan’a ulaştı.

Ermenistan-Azerbaycan normalleşme sürecine ilişkin olarak, Rusya’dan 1000 ton buğday yüklü tren, Azerbaycan ve Gürcistan topraklarından geçerek Ermenistan’a ulaştı. Bilgi notunu, Ermenistan hükûmeti duyurdu.

İşbirliği açısından önemli bir adım

Ermenistan hükümetinin yaptığı açıklamada, “Azerbaycan’ın Ermenistan’a yönelik yük taşımacılığına uyguladığı kısıtlamaları kaldırması, bölgesel ulaşım hatlarının yeniden açılması ve ekonomik işbirliğinin teşvik edilmesi açısından önemli bir adımdır. Bu gelişme, Washington’da varılan mutabakatların pratikte hayata geçirilmesinin örneklerinden biridir ve Ermenistan ile Azerbaycan arasında tesis edilen barışın kurumsallaşmasına katkı sağlamaktadır” ifadelerine yer verildi.

Hükümet ayrıca, bu girişimin karşılıklı güvenin güçlendirilmesi ve barış gündeminin ilerletilmesi açısından da özel önem taşıdığını vurguladı.

Teslimat, Sovyetler Birliği’nin dağılmasından bu yana iki ülke arasında gerçekleşen ilk doğrudan kargo taşımacılığı olma özelliğini taşıyor. İki Güney Kafkasya komşusu arasındaki çatışma nedeniyle otuz yıldan uzun süredir kapalı olan bölgesel ulaşım yollarının yeniden açılması yolunda önemli bir adım teşkil ediyor.

Ne olmuştu?

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in 21 Ekim’de Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile Astana’daki görüşmesi sırasında, Ermenistan’a yönelik yük transitine ilişkin tüm kısıtlamaları kaldırdığını açıklamıştı.

Ermenistan Ekonomi Bakanı Gevorg Papoyan da 21 Ekim’de yaptığı açıklamada, kısa süre içinde Aktaş–Bakü güzergâhı üzerinden, Azerbaycan ve Gürcistan demiryolu hattını kullanarak Ermenistan’a Kazak buğdayının ilk sevkiyatının ulaşacağını bildirmişti.

26 Ekim’de Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksey Overçuk, Bakü’nün Rusya menşeli ürünlerin Ermenistan’a transit geçişine izin vermeye hazır olduğunu açıklamıştı.

Agos