Kulp’taki Dêra Ava (Fırkê) Kilisesi koruma altına alındı

Diyarbakır’ın Kulp ilçesindeki Dêra Ava (Fırkê) Kilisesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından “korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı” olarak tescillendi.

Diyarbakır’ın Kulp ilçesi, Salkımlı Mahallesi’nde bulunan Dêra Ava (Fırkê) Kilisesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararıyla “korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı” olarak tescillendi.

Kurul, Maliye Hazinesi mülkiyetinde yer alan taşınmazın incelenmesi sonucunda yapının 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında koruma altına alınmasına karar verdi. Resmi Gazete’de yayımlanan kararda, Dêra Ava (Fırkê) Kilisesi’nin 1. grup yapı olarak değerlendirilmesi ve parselin bir kısmının “korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı ve koruma alanı” olarak işlenmesi gerektiği belirtildi.

Alanda yapılacak her türlü fiziksel müdahale, yeni inşaat ya da düzenleme çalışmasının kurul iznine tabi olacağı vurgulandı. Kararda ayrıca, yapının korunması ve kaçak kazılara karşı güvenlik önlemlerinin artırılması istendi.

Kilise ve çevresinin koruma sınırlarının belirlenmesiyle birlikte bölgede yapılacak uygulamaların Kurul denetiminde sürdürülmesi karara bağlandı.

Kulp ve çevresi, son yıllarda yapılan arkeolojik ve kültürel envanter çalışmalarında birçok tarihi yapının tespit edilmesiyle dikkat çekiyor. Daha önce de ilçedeki bazı manastır kalıntıları ve tarihi mezarlık alanları koruma altına alınmıştı. Dêra Ava (Fırkê) Kilisesi’nin tescili, bölgedeki Hristiyan mirasının belgelenmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Halkın “Dêra Ava” olarak andığı Fırkê Kilisesi’nin, bölgedeki Ermeni yerleşimlerinin yoğun olduğu dönemde inşa edildiği tahmin ediliyor. Mimari kalıntılar ve yapı malzemeleri, kilisenin en az 19. yüzyıl sonlarına ait olduğunu gösteriyor. Uzun yıllardır harabe halde bulunan yapı, köylüler tarafından hâlâ “eski kilise” ya da “taş ev” olarak biliniyor.

