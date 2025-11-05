Ermenistan ile Ermeni Diasporası arasında ayrışma

Dr. Osman Gazi Kandemir Independent Türkçe için yazdıDün İsrail ile Siyonist Diaspora arasındaki ayrışmayı ele almıştık. Bugün ise Ermenistan ile Ermeni Diasporası arasındaki ayrışmayı konuşalım. fazla oku Bu bölüm, konuyla ilgili referans noktalarını içerir. (Related Nodes field) Uzun yıllardır diasporalar üzerinden güç devşiren İsrail ve Ermenistan açısından bu ayrışmalar bana göre çok önemli. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın 2018’deki “Kadife Devrimi”yle iktidara gelişi, diaspora Ermenileri arasında büyük umutlar uyandırmıştı. Ancak 9 yıl sonra, 3 milyonluk Ermenistan ile dünya genelinde yaşayan 8-10 milyon diaspora Ermenisi arasındaki ilişki tarihinin en gergin dönemini yaşıyor. Bu gerilimin merkezinde, Ermeni kimliğinin geleceğine dair iki farklı vizyon çatışıyor: Paşinyan’ın pragmatik, devlet merkezli yaklaşımı ile diasporanın tarihsel hafızaya dayalı, Türk topraklarını kendi toprağı olarak görme (irredentist) ideolojisi. Karabağ: Kırılma noktası 2020’deki 44 günlük savaş, bu çatışmanın fitilini ateşledi. Savaş boyunca diaspora seferber oldu: Paris’te 20 bin kişi Eyfel Kulesi önünde toplandı, Los Angeles’ta 100 bin kişilik yürüyüşler düzenlendi, Lübnan ve Suriye’den gönüllüler cepheye gitti. Ancak 9 Kasım 2020’deki ateşkes anlaşması, Dağlık Karabağ’ın büyük bölümünün kaybedilmesiyle sonuçlandı ve diasporada adeta travma yarattı. ABD ve Fransa’daki Ermeni Devrimci Federasyonu (Taşnak/ARF) çevreleri, Paşinyan’ı “kapitülasyon” imzalamakla suçladı. ARF’nin Batı Amerika yayın organı, başbakanı “Türkiye ve Azerbaycan’ın planlarına hizmet eden Truva atı” olmakla itham etti. Los Angeles, Beyrut ve Paris’te binlerce diaspora Ermenisi sokaklara dökülerek “Paşinyan istifa” sloganları attı, Ermenistan konsoloslukları önünde hükümeti tanımadıklarını açıkladılar. Rusya Ermenileri Birliği Başkanı Ara Abrahamyan, Mayıs 2023’te Paşinyan’a açık bir mektup yazarak onu “Artsakh’ı teslim ederek hem Ermenistan’ı hem diasporayı teslim etmek”le suçladı. Paşinyan’ın Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünü tanımaya hazır olduğu yönündeki açıklamaları, diaspora camiasında infial yaratmıştı. Türkiye ile normalleşme: Kırmızı çizginin aşılması Paşinyan’ın Türkiye ile normalleşme adımları, diasporanın ikinci büyük tepki noktası oldu. 2022’den itibaren Ankara ile görüşmeler başladı, 2023’te Paşinyan, Erdoğan’ın yemin törenine katılmak üzere Ankara’ya geldi. Diaspora için Türkiye ile ilişkiler, doğrudan 1915 Soykırımı’nın inkârı ve tarihi haklar meselesidir. Dolayısıyla “ön koşulsuz” normalleşme, “ilkesiz taviz” olarak değerlendirildi. ABD’deki Armenian National Committee of America (ANCA) ve ARF yapıları, normalleşme sürecine açıkça karşı çıktı. ARF yayınlarında süreç, “Paşinyan Planı” veya “Ermenistan’ın Türkleştirilmesi Projesi” olarak adlandırıldı. Diaspora liderlerinin kaygıları şöyle sıralandı: Türk ekonomisinin Ermenistan’ı yutacağı, Türk ve Azerbaycanlıların toprak satın alacağı, soykırım ve tazminat taleplerinden vazgeçileceği, Zangezur Koridoru’yla ülkenin boğulacağı. Fransa’daki Ermeni dernekleri, “Türkiye hiçbir şartı yerine getirmeden ilişkiler normalleşmemeli” bildirisi yayımladı. Lübnan’da Taşnak organı Aztag gazetesi, “Türkiye ile uzlaşma, soykırım şehitlerine ihanettir” manşetleriyle çıktı. Paşinyan’ın 2023’teki İstanbul ziyaretinde söylediği “dünyanın tüm Ermenilerinin sorumluluğunu taşıyamam” sözü, diasporada dışlanma hissini artırdı. Soykırım söyleminde revizyonizm iddiası Belki de en büyük kriz, Ocak 2025’te Zürih’te patlak verdi. Paşinyan, diaspora temsilcilerine “1915’in ne olduğunu, neden olduğunu yeniden değerlendirmeliyiz” dedi ve soykırım tanınması kampanyasının Sovyetler döneminde NATO üyesi Türkiye’yi hedef alan bir araç haline getirildiğini ima etti. Bu sözler diasporayı derinden yaraladı. Kutsal Eçmiyadzin Ana Makamı (Ermeni Apostolik Kilisesi), Paşinyan’ın sözlerinin Kilise’nin 1921’den beri sürdürdüğü “sarsılmaz duruşuyla çeliştiğini” belirtti. ARF Yüksek Kurulu, Başbakan’ı “ulusal karşıtı, devlet karşıtı ve bilim karşıtı” olmakla suçladı. Diaspora gazetecisi Harut Sassounian, “Ermeni ulusunun en büyük talihsizliği, soykırım gerçeğini bile sorgular hale gelen bir hükümet tarafından yönetilmesidir” diye yazdı. Paşinyan’ın 2022 ve 2023’teki 24 Nisan anmalarında “soykırım” kelimesi yerine “Meds Yeghern” (Büyük Felaket) ifadesini tercih etmesi de eleştirilmişti. ANCA, "Ermenistan Başbakanı'nın, Türkiye'yi gücendirmemek için atalarının katliamını tam adıyla anmaktan imtina etmesi kabul edilemez" açıklaması yaptı. Kurumsal güç mücadelesi Paşinyan, diasporanın siyasi etkisini kırmak için kurumsal adımlar da attı. İktidarının ilk döneminde Diaspora Bakanlığı'nın lağvedilmesini önerdi; bu, diaspora arasında protestolara yol açtı. 2019'da Hayastan Tüm Ermeniler Fonu'nun (HAAF) "pan-Ermeni bütçesine" dönüştürülmesini önerdi – geleneksel hayırseverlik modelini devletin belirlediği stratejik hedeflere tabi kılmayı amaçlayan bir hamle. Paşinyan ayrıca medyayı hedef aldı, "medyanın yüzde 99'unun yolsuz" olduğunu iddia etti. Gazeteciler sendikaları bunu, genellikle diaspora tarafından finanse edilen muhalefet görüşlerini taşıyan medyayı itibarsızlaştırma girişimi olarak değerlendirdi.