Գիտաժողովի բացման արարողութեան յաջորդեց «Դատաստանագիրք»ի հնագոյն օրինակի ցուցադրութիւնը՝ բերուած Զմմառու Հայ Կաթողիկէ Պատրիարքական Կղերի Միաբանութեան Մայրավանքէն, ձեռամբ՝ մատենադարանի եւ թանգարանի տնօրէն՝ Գեր. Հ. Նարեկ վրդ. Լոիսեանի:
Կազմակերպութեամբ՝ Հայաստանի Հանրապետութեան դատախազութեան եւ Մեսրոպ Մաշտոց Մատենադարանին, Չորեքշաբթի 29 Հոկտեմբեր 2025-ին, տեղի ունեցաւ Մխիթար Գոշի «Դատաստանագիրք»ի՝ «Համաշխարհային յիշողութեան շտեմարանում» խորագրով միջազգային երկօրեայ գիտաժողովը: Սոյն գիտաժողովին մասնակցեցան պետական, գործադիր եւ դատական իշխանութիւններու ներկայացուցիչներ, միջազգային կազմակերպութիւններու, գիտական հաստատութիւններու ներկայացուցիչներ եւ մշակութային ու գրական մշակներ:
Գիտաժողովի բացման արարողութեան յաջորդեց «Դատաստանագիրք»ի հնագոյն օրինակի ցուցադրութիւնը՝ բերուած Զմմառու Հայ Կաթողիկէ Պատրիարքական Կղերի Միաբանութեան Մայրավանքէն, ձեռամբ՝ մատենադարանի եւ թանգարանի տնօրէն՝ Գեր. Հ. Նարեկ վրդ. Լոիսեանի: Սոյն ձեռագիրը Մխիթար Գոշի հնագոյն օրինակն է՝ 1240 թուականէն:
Զմմառու Մայրավանքի պատմութեան 276 տարիներու ընթացքին՝ առաջին անգամ ըլլալով, սոյն ձեռագիր մատեանը Լիբանանէն փոխադրուեցաւ Հայաստան եւ մէկ շաբթուայ ընթացքին՝ 27 Հոկտեմբեր 2025-էն մինչեւ 1 Նոյեմբեր 2025, ցուցադրուեցաւ Մեսրոպ Մաշտոց Մատենադարանի ցուցասրահին մէջ:
Նշենք, որ 10 Ապրիլ 2025-ին, Մատենադարանի դիմումով, Յունեսկօ-ի գործադիր խորհուրդի 221-րդ նստաշրջանին անդամ երկիրներու միաձայն որոշումով՝ Մխիթար Գոշի «Դատաստանագիրք»ը ընդգրկուեցաւ աշխարհի յիշողութեան միջազգային մատեանին մէջ:
Շնորհակալութիւն յօդուածը ընթերցելուն համար։ Եթէ կը փափաքիս թարմ լուրեր ստանալ կը հրաւիրենք բաժանորդագրուիլ մեր լրաթերթին` սեղմելով այստեղ
https://www.vaticannews.va/hy/world/news/2025-11/hy-armenia-seminario-mkhitar-kosh.html?fbclid=IwY2xjawOBG6tleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFFcTFXZHRBRTRFMTR4N2xac3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHs9HjKrG2VAnjXhLsUP72t1I3_6lYzqwByy36-d_Q-AQeUcVLCqL_LSIq17E_aem_UPyGb5zBdceeVKytPBjDvQ
İlk yorum yapan siz olun