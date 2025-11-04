Ermenistan’daki Tatev Manastırı’nın UNESCO listesine dahil edilmesi için başvuru Dışişleri Bakanlığı’na sunuldu

Tatev Manastırı’nın UNESCO’nun güçlendirilmiş koruma listesine dahil edilmesi için başvurunun Dışişleri Bakanlığı’na sunulduğu bildirildi. Bu açıklamayı Ermenistan Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakanı Zhanna Andreasyan, 2026 mali yılı devlet bütçesinin ön tartışmaları sırasında Ermenistan Ulusal Meclisi’nde yaptı.

Bakan Andreasyan, “Tatev Manastırı ile ilgili olarak, evet, güçlendirilmiş koruma listesine eklenmesi için başvuruyu Dışişleri Bakanlığı’na sunmuştuk. Şu anda çalışmalar devam ediyor; anıtın ön listedeki yerinden ana listeye taşınması süreci yürütülüyor. Bu çalışmaları gelecek yıl içerisinde tamamlamayı planlıyoruz” dedi.

Andreasyan ayrıca, UNESCO listelerine Ermeni anıtlarını dahil etme politikasının artık sistematik ve sürekli bir süreç haline geldiğini vurguladı.

“UNESCO listelerine anıtları dahil etme politikamıza, bütçede bu tür bir girişim için ödenek ayırdığımız ilk dönemde başladık. Bu, sürecin günlük çalışmaya dönüşmesini sağladı. Anıtlarımızın korunmasını ve dünya mirası listelerine dahil edilmesini güvence altına almak için kararlı bir şekilde çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Published by Armenpress, original at https://armenpress.am/tr/article/1234008