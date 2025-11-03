Roma ve Bizans’ın izlerini taşıyor! Mağaralar, kiliseler ve yeraltı şehirleri…

Kapadokya’ya açılan kapı Aksaray’ın Güzelyurt ilçesinde bulunan Manastır Vadisi, birçok özelliğiyle birlikte doğal güzelliğiyle de yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor.





ROMA VE BİZANS’IN İZLERİNİ TAŞIYOR

Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan Aksaray’da özellikle Roma ve Bizans döneminin derin izlerini taşıyan Manastır Vadisi, içerisinde 28 kilise, 2 yeraltı şehri ve yüzlerce kaya oyma mağara barındırıyor.

ÖNEMLİ BİR TARİHİ YAŞAM ALANI

Dünyanın en büyük kanyon vadilerinden biri olan Ihlara Vadisi’nden sonra bölgenin önemli bir tarihi yaşam alanı olan Manastır Vadisi, 5,5 kilometre uzunluğunda Niğde istikametine yöneliyor.

MAĞARALAR, KİLİSELER VE YERALTI ŞEHİRLERİ

Manastır Vadisinde öne çıkan tarihi yapılar arasında Kilise Cami, Sivişli Kilise, Koç Kilise, Çömlekçi Kilise, Kalburlu Kilise ve Kömürlü Kilise yer alırken, bunların dışında da vadi boyunca çok sayıda kilise, şapel, kaya oyma mağara ve dini yapılar bulunuyor.

TREKKİNG ALANI

Tarihi özelliklerinin yanı sıra doğal güzelliğiyle de dikkat çeken Manastır Vadisi aynı zamanda trekking alanı olarak da ilgi görüyor.

Manastır Vadisi

