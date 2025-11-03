Pazartesi Yazıları | “Lakerdanın festivali mi olur?” demeyin, bal gibi olur

Sinop Lakerda Festivali aklıma yıllar önce tanıdığım, tanımaktan çok da mutlu olduğum birini, Merdol Karaman’ı düşürdü. Ömrünü lakerdaya, isli uskumruya, somon fümeye adamış bir ustaydı Merdol Amca. Pazartesi Yazıları’nın ilkinde size hem onun hem de ondan dinlediğim lakerdanın hikâyesini anlatayım istedim

2015 yılıydı. Gazeteciliğe -biraz da zorunluluktan- ara vermiş, Asmalı Mescit’te Yare isminde bir restoranı işletmeye başlamıştım.

Dükkânda farklı bir şeyler yapmaya, farklı ürünler çıkarmaya çalışıyordum.

O sırada, nasıl olduysa, yüksek lisanstan arkadaşım Tan’ın (Morgül), lakerdayla ve lakerda ustası Merdol Karaman’la ilgili yazısı çıktı bir yerlerden karşıma.

Hemen karar verdim: Merdol Amca’yı (İlk görüşümden beri ona “amca” demeyi uygun görmüştüm, nedenine geleceğiz) bulacak ve lakerdalarımı ondan alacaktım.

Yeri Ortaköy’deydi. Kabaca bir adres vardı elimde. Atladım gittim. Lakin olması gereken yerde bulamadım dükkânı. O civardaki esnafa sormaya başladım. Şükür, bilen biri çıktı, bir yol tarifi verdi ama o da karışık.

Uzatmayayım, epeyce bir dolandıktan sonra buldum Merdol Amca’nın üretimhanesini. İnat etmiştim çünkü. Bulacak ve lakerdayı ondan alacaktım.

Ortaköy’ün Balmumcu sırtlarında, bir ara sokakta, basbayağı bir apartmanın giriş katına taşınmıştı. Kapıyı çalıp girdim. Şaşırdı. Kapıdan tanımadık kimse pek girmiyordu belli ki. “Bir yazı okuyup geldim” deyince anlam veremedi. Restoran işlettiğimi söyledim, onu da pek inandırıcı bulmadı. İnanmayacaksınız ama lakerda satmak da istemedi.

Basbayağı herkese lakerda vermek, mevcuttan fazlasını üretmek istemiyordu. Herhalde ben pes edip, dönüp gitmeyince bir çay söyledi.

O çay Merdol Karaman’ın benim için Merdol Amca olduğu çaydı. Lakerda vermiyorsa bari hikâyesini dinleyeyim dedim, sordukça sordum. Ben sordukça o anlattı. Sonra, arkadaş gibi bir şey olduk. Lakerdamı da aldım tabii. Sonraki siparişlerde de dükkâna lakerda alışverişini hep kendim yapmaya çalıştım Merdol Amca’yla azıcık sohbet edebileyim diye…

Şimdi hazır fırsatını bulmuşken hem Merdol Karaman’ın hikâyesini, biraz da lakerdaya dair öğütlerini aktarayım istedim.

Babası gemileri boyarmış vaktiyle. Bir gün bir Rus gemisine sandalla boya için yanaşınca gemi mürettebatı ondan kurutulmuş balık istemiş. Bulmuş getirmiş, sonra aklına düşmüş: Bu işi ben niye yapmıyorum diye. İşte böyle başlamış hikâye. Babadan Merdol Amca’ya geçmiş bu meslek. Hevesle yapardı işini. Beni yazıhaneden arka tarafa alır, tenekelerdeki lakerdaları, islenmekte olan uskumruları gösterir, arada da ağzıma paketlenmeye hazır parçalardan atardı.

Palamuttan lakerda yapma fikrine bile öfkelenirdi. Torikten başka bir şeyden zinhar olmaz, derdi. Bir de babadan kalma tarih verirdi, lakerda için en uygun zaman olarak: “Rahmetli babam Cumhuriyet Bayramı gelmeden torik istenen kıvama gelmez derdi. Ekim sonunu beklemek lazım yani.”

Toriğin gövdesini düşünün. Ortadaki parçayı verirdi iyi müşterilerine. Beni de “Yarın öbür gün başka yerden alırsan sakın kuyruk kısmından alma” diye öğütlerdi.

Eskiden lakerdanın tıpkı topik gibi cam kafes içinde, tezgâhta satıldığını anlatırdı. İşten çıkıp eve giden yiyeceği kadarını alır, kağıda sardırıp ailesine götürürmüş. Zaten kendi de aslında babasının ürettiği lakerdayı satarak başlamıştı bu işe.

Pahalıydı lakerdası. Ancak İstanbul’un lüks restoranlarının gücü yeterdi Merdol Amca’dan almaya. Bir de eski müşterileri vardı, evine alan. Kiloyla alırlar, Merdol Amca onlara bir de salamura hazırlar, o sayede bir hafta/on gün yiyebilirlerdi.

Ben lakerdanın porsiyonunu 17 liraya satıyordum. (Enflasyona bakar mısınız, bugün 350’den aşağı bulamazsınız.) Merdol Amca’dan almaya başlayınca yüzde 100 zam yapmak zorunda kaldım. Lakerdayı yiyen bir kişi de “Keşke eskisi olsaydı da ucuz olsaydı” demedi. İyi ürün işte böyle bir şey.

Tanıştığımızda ben 60’larının sonlarında olduğunu düşündüm Merdol Amca’nın. 80’lerinde olduğunu öğrenince şoka girdim. O kadar dinçti. “Amca” deyişim de bu yüzden. Biraz da “sempati” toplayıp, satmadığı lakerdasını almak için tabii…

Komik hikâyeyle bitireyim: Merdol Amca bana durmadan artık yaşlandığını, işleri kardeşine devretmek istediğini fakat kardeşinin de bir hastalıkla cebelleştiğini anlatıyordu. “Hasta olmasa o genç, çekip çevirir burayı” diyordu. Her konuşmamızda aynı yere geliyorduk: “O genç, o olsa bırakacağım.” Gel zaman, git zaman o kardeş tedavisini oldu ve iyileşti. İşe başladı. Arkada, üretimdeydi. “Gel tanıştırayım seni” dedi. Kardeşiyle tanışınca beni bir gülme tuttu. Ayıp olacak, dudaklarımı ısırıyorum. “Genç” dediği kardeş 70’lerinin sonunda. Ben de sanıyorum ki, (benimki de salaklık tabii) dipçik gibi 40’larında biriyle tanışacağım.

Yıllar sonra telefonuma onun numarasından bir mesaj düştü: “Merdol Karaman’ı kaybettik.”

Kızdım kendime. Epeydir arayıp sormuyordum. Eşeklik işte. Merdol Amca’yı yeniden aklıma düşürüp bugün yazmamı sağlayan dünya çapında kuantum fiziği hocamız Prof. Zafer Gedik’in mesajı oldu.

Zafer Hoca hem evliliğimi tebrik ediyor hem de kendinin de konuşmacılar arasında yer aldığı Sinop Lakerda Festivali’nin programını yolluyordu. Ben de burada paylaşıyorum.

Lakerdanın festivali mi olur, demeyin. Gördünüz, koca bir yazı çıktı; daha neler neler çıkar lakerdadan. Oturumlar şahane, lakerdayla da sınırlı değil ayrıca. Yolunuzu düşürmek istersiniz belki.

T24