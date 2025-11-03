Destici: Ermenistan, huzur ve refah için Türkiye ve Azerbaycan’la anlaşmak zorunda

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Azerbaycan’daki temasları kapsamında yaptığı açıklamada, Ermenistan’ın kendi vatandaşlarının huzur ve refahı için Türkiye ve Azerbaycan’la anlaşmak zorunda olduğunu söyledi.

Yeni Azerbaycan Partisinin (YAP) davetlisi olarak Azerbaycan’a giden Destici, temaslarının son gününde düzenlediği basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. YAP Genel Başkan Yardımcısı ve Genel Sekreteri Tahir Budagov, TÜRKPA Genel Sekreteri Ramil Hasan, Azerbaycan-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Ehliman Emiraslanov ve Türkiye mezunlarıyla verimli görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirten Destici, “Ermenistan kendi halkını mutlu etmek istiyorsa Türkiye ve Azerbaycan’la ilişkilerini düzeltmek zorunda” dedi.

“Şuşa, Türk dünyası için bir sembol şehir”

Destici, Ermenistan işgalinden kurtarılan Ağdam, Hankendi ve Şuşa şehirlerini de ziyaret ettiğini belirterek, “Şuşa sadece Azerbaycan için değil, artık tüm Türk dünyası için bir sembol şehir. BBP olarak Şuşa Beyannamesi’ni sonuna kadar destekliyoruz. Azerbaycan’la Türkiye arasındaki her olumlu adımın yanındayız. Şartlar ne olursa olsun hep Azerbaycan’ın yanında yer aldık. Haydar Aliyev’in ‘İki devlet bir millet’ sözü hepimiz için yol göstericisidir. Devlet başkanları da bu doğrultuda hareket ediyor. Her iki lidere de şükranlarımı sunuyorum.” dedi.

Şuşa’nın tarihi dokusuna uygun şekilde restore edilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Destici, “Şuşa, eski günlerinden daha muhteşem günlere kavuşacaktır. Bundan bir Türk evladı olarak büyük gurur duydum.” ifadesini kullandı.

Azerbaycan’ın her alanda büyük bir kalkınma süreci yaşadığını belirten Destici, Bakü’nün dünya başkentleriyle yarışır hale geldiğini söyledi. Karabağ Zaferi’nin 5. yılı dolayısıyla Azerbaycan devletini ve halkını kutlayan Destici, “Türkiye’nin bu zafere bir nebze de olsa katkı sağlamasından büyük mutluluk duyuyorum. Türkiye, Azerbaycan’ın o dönemde talep ettiği her şeyi yerine getirdi, bunu kardeşlik görevi olarak yaptı.” ifadelerini kullandı.

Türk Devletleri Teşkilatı’nın yakaladığı ivmeden memnuniyet duyduklarını kaydeden Destici, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in “Türk Devletleri Teşkilatı ülkelerinin ortak askeri tatbikat yapma” önerisini kıymetli bulduğunu belirtti.

“Ermenistan ayak direrse Türkiye ve Azerbaycan başka yollar bulur”

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ekonomik ve kültürel işbirliğinin geliştirilmesi gerektiğini vurgulayan Destici, “İki ülke arasında serbest ticaret anlaşması yapılmalı, üniversiteler arası işbirlikleri genişletilmeli. Türkiye’de eğitim alan Azerbaycanlı öğrencilere kolaylık sağlanmalı, Türk vatandaşlarının da Azerbaycan’da eğitim alması teşvik edilmeli. Ticaret hacmini de daha üst düzeye çıkarmalıyız.” dedi.

Ermenistan ile ilişkilerin normalleşmesine dair soruya da yanıt veren Destici, “Ermenistan-Türkiye ilişkilerinde kırmızı çizgimiz Azerbaycan’dır. Ermenistan, Azerbaycan’la tam mutabakat sağlamadan bizim Ermenistan’la ilişkilerimizi normalleştirmemiz mümkün değildir. Türkiye bu süreci Azerbaycan’la istişare ederek yürütmektedir, Türk halkının kararı da bu yöndedir.” ifadelerini kullandı.

Ermenistan’ın Karabağ hayalinden vazgeçmesi gerektiğini belirten Destici, “Ermenistan artık Karabağ diye bir hayale kapılamaz. Önce Azerbaycan’la yaptığı anlaşmanın hükümlerini yerine getirmeli, sonra Türkiye ile müzakere masasına oturmalıdır. Türkiye, Azerbaycan’ın olur demesiyle Ermenistan’la normalleşebilir.” dedi.

Zengezur Koridoru’nun önemine değinen Destici, “Zengezur Koridoru, Ermenistan için de çok önemlidir. Akılları başlarındaysa buna ‘evet’ diyeceklerdir. ABD’nin olumlu yaklaşımı önemlidir ama tek belirleyici olamaz. Eğer Ermenistan ayak direrse Türkiye ve Azerbaycan başka yollar bulacak güce sahiptir.” şeklinde konuştu.

Ermenistan’ın 1915 olaylarına ilişkin Türkiye karşıtı iddialarından da vazgeçmesi gerektiğini vurgulayan Destici, “Ermenistan, Türkiye ve Azerbaycan’la savaş halinde olduğu sürece huzur ve refahı yakalaması mümkün değil. Kendi vatandaşlarını mutlu etmek istiyorsa Türkiye ve Azerbaycan’la anlaşmak zorundadır.” dedi.

ANKA

Independent Turkce