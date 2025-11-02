Likya Yolu nerede? Likya Yolu rotası…

Muğla’nın Fethiye ilçesinden başlayıp Antalya’ya uzanan Likya Yolu, Time Out dergisinin “Dünyanın En Güzel Yürüyüş Rotası” listesinde zirvede yer aldı. Peki, Likya Yolu nerede? Likya Yolu rotası…

LİKYA YOLU NEREDE?

Likya Yolu, Türkiye’nin, güneybatısındaki Fethiye’den başlayarak Antalya’ya kadar uzanan, yaklaşık 520 km uzunluğunda bir yürüyüş rotasıdır. Yürümesi ortalama 29 gün süren Likya Yolu, antik Likya`nın kurulduğu Teke Yarımadasındaki patikalardan bir kısmının işaretlenip haritalanması ile oluşturulmuş, ilk uzun mesafeli yürüyüş rotasıdır.

LİKYA YOLU TARİHÇESİ

Likya, bugün Muğla ve Antalya illerinin olduğu, güneybatıda Anadolu’daki Akdeniz kıyısının Teke Yarımadası’ndaki Batı Toros Dağları’nda bir bölgeydi. Tarihçilere göre Likya halkı tarih öncesi Geç Tunç Çağı’nda yaşamıştır. Likya halkı Akdeniz kıyısında Ksanthos, Patara, Myra, Pınara, Tlos, Olympos ve Phaselis gibi şehir devletlerini ve Likya Birliği’ni kurdular.

Stratejik konumları sayesinde deniz ticareti ve hatta korsanlık için en iyi fırsatlara sahiptiler. Daha sonraki zamanlarda Likya bölgesi Pers İmparatorluğu ve Antik Yunanlar tarafından işgal edildi ve daha sonra Antik Roma, Bizans İmparatorluğu, Selçuklu İmparatorluğu ve son olarak da Osmanlı İmparatorluğu tarafından yönetildi. Yamaç duvarlarındaki Kaya mezarları ve bölgedeki lahit Likya uygarlığının kanıtıdır.

