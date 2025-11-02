Eskişehir’de bira kasalarıyla haç işareti yapan 3 kişiye gözaltı

Eskişehir’de Cadılar Bayramı etkinliğine katılmak için bira kasalarıyla yaptıkları haç işaretiyle sokak sokak gezen 3 kişi gözaltına alındı.

Eskişehir’de 3 kişi, 30 Ekim Perşembe gece 23.00 sıralarında Cadılar Bayramı etkinliğine katılmak için boş bira kasalarından haç işareti oluşturarak sokaklarda gezdi.

Sosyal medyada paylaşılan fotoğrafların hızla yayılmasının ardından Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile 3 kişi gözaltına alındı.

Eskişehir Valiliği tarafından yapılan basın açıklamasında şüphelilerin ‘Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik/Aşağılama’ suçu kapsamında işlem yapılmak üzere gözaltına alındığı belirtildi. Valilik açıklamasında, “30.10.2025 günü saat 23.00 sıralarında ilimiz merkezinde 3 kişinin bira kasalarından oluşturulmuş haç işareti ile yaya olarak dolaştıkları tespit edilmesi üzerine, söz konusu 3 kişi ekiplerimizce yakalanmış olup, Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimat doğrultusunda haklarında ‘Halkı Kin Ve Düşmanlığa Tahrik/Aşağılama’ suçu kapsamında adli işlem yapılmak üzere gözaltına alınmışlardır” ifadelerine yer verildi.

(Ajanslar)

Agos