Bethkustanlı Yakup Akyüz THY’de ilk Süryani pilot adayı

Marta Sömek

Midyat’ın Bethkustan Mahallesi’nden Yakup Akyüz, Türk Hava Yolları’nda ilk Süryani pilot adayı olarak tarihe geçti. Çocukluk hâyâlini gerçekleştiren 24 yaşındaki Akyüz, “Hırsla ve azimle çalışın, umudunuzu hiç kaybetmeyin. Ben yaptıysam siz de yaparsınız” diyerek Süryani gençlere ilham veriyor.

Turabdin’in (Mardin ve çevre iller) Midyat ilçesine bağlı ve Türkiye’de Süryanice ismi iade edilen tek mahalle olan Bethkustan’da yaşayan Yakup Akyüz, Türk Hava Yolları’nda (THY) ilk Süryani pilot adayı oldu.

24 yaşındaki Akyüz, Kıbrıs Girne Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Uçak Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Çocukluk hâyâli olan pilotluğa geçmek için son bir yıldır THY’nin tüm sınavlarını başarıyla geçerek hedefine ulaştı. Şu anda “ikinci pilot aday adaylığı” pozisyonuna gelen Akyüz, THY’deki ilk Süryani pilot adayı.

Gazetemize konuşan Akyüz, uçaklara karşı ilgisinin, babasının havalimanında özel güvenlik olarak çalıştığı 2008 yılında başladığını söyledi. “Daha sonra bu ilgi bir meraka, sonra da bir ciddi bir hedefe dönüştü” diyen Akyüz, “Özellikle lise ikinci sınıfta bir kariyer planı yapmam gerektiğinde, pilotluk mesleğini tam anlamıyla araştırmaya başladım. Tabii o süre zarfında birçok kaptan pilotla konuştum. Onlardan aldığım ortak bir tavsiye, pilotluk mesleğini yapmadan önce elimde bir diplomanın olması gerektiğiydi. Ben de onların bu değerli tavsiyelerini dikkate alarak uçak mühendisliği bölümünü tercih etmek istedim. Amacım buydu aslında” diye anlattı.

Bir dizi sınavı başarıyla geçti

Üniversite sınavında, Kıbrıs Girne Üniversitesi Uçak Mühendisliği bölümünü tam burslu kazandığını belirten Akyüz, “Bir sene İngilizce hazırlık, dört sene de lisans olmak üzere toplam beş sene okudum. Ve mezun olur olmaz da küçüklükten gelen hâyâl, lisede olan hedefi gerçekleştirmek için pilotluk sınavlarına, Türk Hava Yolları’nın yapmış olduğu Take – Off Cadet (Yetiştirilmek Üzere II. Pilot Aday Adayı) ilânına başvurdum. Ve orada ilk başta istedikleri puana uygun IELTS belgesi aldım. Daha sonra onların yaptığı Pace yetenek sınavına girdim. Yetkinlik Değerlendirmesi (CRM) ve en sonunda Kurul Mülâkatını da başarıyla geçerek sağlık raporlarımı teslim ettim. Bütün aşamalarım olumlu geçti ve Türk Hava Yolları Flight Akademi’de eğitime başlama fırsatım oldu” sözlerini kullandı.

Şu an ikinci pilot aday adayı olduğunu aktaran Akyüz, “Bu süreçte ailemin çok büyük desteği oldu. Üniversitede okuttular beni, mezun olduktan sonra hep arkamda durdular. Hiçbir zaman baskılamadılar beni, tam tersine yapabileceğime inandılar. Aydın’daki akademide eğitimlerim bittikten sonra ikinci pilot adayı olacağım. Daha sonra İstanbul’da Boeing veya Airbus uçağını seçmek için dört aylık bir eğitim olacak. Uçuş eğitimi bittikten sonra ikinci pilot adayı olacağım. Farklı bir eğitimi de aldıktan sonra ikinci pilot olarak Türk Hava Yolları’nda çalışmaya başlayacağım” şeklinde konuştu.

Süryani gençlere mesaj: Vazgeçmeyin

Akyüz, ilk Süryani pilot adayı olmanın nasıl hissettirdiği sorusunu şöyle yanıtladı: “Benim için çok gurur verici. Dijital medya hesabımda paylaştıktan sonra sadece arkadaşlarım, ailem tebrik eder diye düşünüyordum. Fakat sükse yarattı. Gurur duydum, çok mutlu oldum. Dünyanın birçok ülkesinden adıma haberler yapıldı. İlk Süryani pilot olmak benim için mutluluk verici bir şey. Bunu devam ettirebilmek adına da elimden gelen her şeyi yapacağım.

Hâyâlim olan pilotlukta ve Türk Hava Yolları’nda çalışmaya devam edeceğim. Yardımcı pilot olduktan sonra kaptan pilota yükselmeye çalışacağım. Hayatımı orada devam ettirmeyi düşünüyorum.

Türk Hava Yolları’nda da öğrenci grupları vardı. Ben ilk bu yola başlarken, kendime hep şunu söylüyordum; nasıl akademiye girenler olduysa ben de aynısını yapabilirim. Onlar nasıl çalıştıysa ben de aynı şekilde çalışıp pilot olabilirim. Onlardan bir eksiğim yok. Süryani gençlere de şunu söylemek isterim, ben yaptıysam siz de çok rahatlıkla yapabilirsiniz. Hırsla ve azimle çalışın, umudunuzu hiç kaybetmeyin.”

Agos