Havalı bir öğle molası için…

Melis Yılmaz / melis.yilmaz@hurriyet.com.tr

Etiler’deki Beca artık İstanbul’un klasiklerinden. Gecesi, gündüzü hep kalabalık ama ben özellikle çarşambaları düzenlenen öğle yemeğini merak ediyordum. Hemen herkesten duyduğum meşhur Lunch Club’a katıldım, işte izlenimlerim…

Ara sokakta, iki katlı, bahçeli bir villada Beca. Burası açıldığı ilk günden beri şehrin en ‘cool’ mekânlarından. Bir mekân ‘cool’ olur mu demeyin, evet, olur. Atmosferinden menüsüne, düzenledikleri etkinliklere havalı bir dükkân Beca. Müdavim sayılabilecek kadar sık gidiyorum ve seviyorum burayı.

Bu kez sadece çarşamba günleri düzenledikleri Lunch Club etkinliği için 12.30 suları Beca’nın yolunu tutuyorum. İçeri girer girmez şaşırıyorum, masalar hıncahınç dolu. Sohbeti engellemeyecek şekilde öğle yemeği müzikleri eşlik ediyor kalabalığın uğultusuna. Çok şık kadınlar topuklularının üzerinde, ellerinde tabaklarıyla kurulan açık büfenin önünde kuyruk olmuş, koca kâselerin içindeki yemeklerden istediklerini seçiyorlar. Açık büfe, iç kısımdaki açık mutfak tezgâhının üzerindeki sete kurulmuş. Yeri gelmişken mini bir tavsiye; eğer Lunch Club için rezervasyon yapacaksanız içeride oturmak istediğinizi belirtin, dediğim gibi açık büfe iç alanda kuruluyor.

Yaklaşık 18 çeşit yemek servis ediliyor açık büfede. Yemeklerin ortak noktasıysa mevsim meyve ve sebzeleri ön planda olacak şekilde hazırlanması. Nar ve lime glaze’li somon, narenciye soslu kök sebzeler, et veya balıktan hazırlanan carpaccio’lar. Kâselerin biri bittikçe diğeri geliyor. Ayrıca barın üzerinde de bir tatlı büfesi kuruluyor. 12.30’da servis başlıyor, yemek 15.00 gibi sona eriyor. Fiyatı 1.700 lira, içecekler ekstra. Ama ara ara masaya sebze, meyve sularından hazırlanan ‘sağlıklı shot’lar ikram olarak geliyor.

Bu arada masaların çoğu kadın ağırlıklıydı, yaş ortalaması yüksekti ve herkes öğle saatleri için çok şık ve özenliydi. Denk gelirseniz nar ve lime glaze’li somon, isli patlıcan, roastbeef ve beef carpaccio ile acı yağ soslu pancarın tadına mutlaka bakın.

Akşamları parti

Bu arada Beca’nın akşamları tabii ki çok hareketli. Kutlama yapacaksanız, first date (ilk buluşma) için havalı bir mekân arıyorsanız ya da çıkıp biraz partilemek istiyorsanız listenizde olsun. Akşam yemeği 19.00’da başlıyor. 22.30 gibi müziğin biraz yükselmesiyle mekân hareketleniyor. Oturduğunuz yerde kımıldanmaya başlıyorsunuz. Akşam yemeğine gidecekseniz mekânın klasik tabaklarından iki tavsiyem var; domates ve votka sosla hazırlanan fusilli alla vodka (740 lira) ve isli yoğurtla servis edilen köfte orzo (900 lira).

Peki bu sezon Beca’da başka neler mi olacak? Hafta içi Misk işbirliğiyle çiçek aranjman atölyesi ve hayallerimizi görselleştirebileceğimiz ‘visionboard’ (hayal panosu) atölyesi var. İçecekler eşliğinde resim yapılan drink&draw da ilgi görüyor. Çoluklu çocuklu bir gün geçireyim diyorsanız pazar günleri Kids Club var, çocuklar için atölyeler düzenleniyor. Tarihler belli oldukça Beca’nın Instagram hesabı @beca.istanbul’dan duyuruluyor.

AH GECELER

◊ Özcan Deniz bu gece 23.00’te Cahide Palazzo’da. (0212) 706 78 90

◊ Ercan Saatçi bu gece 23.00’te La Boucherie Depo’da. (0532) 135 35 55

◊ Mert Davran bu gece 23.00’te My Cabaret’de. (0532) 174 75 75

◊ Baran Bayraktar bu gece 00.30’da Korto İstanbul’da. Rezervasyon: @kortoistanbul

◊ Yusuf Aslan bu gece 00.30’da Lineup Suadiye’de. (0531) 498 80 93

◊ Begüm Obiz yarın 00.30’da Rise n’ Fall Suadiye’de. Rezervasyon: @risenfallsuadiye

◊ Okan Albayrak yarın 00.30’da Terzi İstanbul sahnesinde. (0531) 290 24 34

◊ Güven Yüreyi yarın 00.30’da The Room Live’da. Rezervasyon: @the.roomlive

◊ Alya 6 Kasım Perşembe 23.00’te Kuruçeşme Boaz Live’da. (0532) 154 25 87

◊ Funda Arar 7 Kasım Cuma 22.00’de İstanbul Günay’da. (0532) 443 33 33

7/24 YETMEZ

◊ Ulus 29 özel bir İstanbul-Bodrum gastronomi buluşmasına ev sahipliği yapacak. Maçakızı Bodrum’un Michelin yıldızlı şefi Aret Sahakyan 7 ve 8 Kasım’da hazırladığı özel menü için Ulus 29’un mutfağına geçecek. Rezervasyon için: (0212) 358 29 29

◊ Geçen haftalarda Hürriyet Seyahat yazarımız Saffet Emre Tonguç’un ‘Ayasofya Camii ve Yerebatan Sarnıcı’nda Bir Gece’ turuna katılarak izlenimlerimi yazmıştım. Gezinin yeni tarihi açıklandı. 9 Kasım Pazar akşamı düzenlenecek etkinlik için yerinizi şimdiden ayırın. Tura katılım 4.000 lira. (sacred7travel.com)

◊ Lara Fabian 18 Kasım akşamı Tersane İstanbul’daki Mondaine de Paris sahnesinde konser verecek. Kapılar 19.30’da açılacak. Giyim kuşam konusunda da kurallar var; konsept ‘glam chic’ (ışıltılı, şık giysiler). Rezervasyon ve detaylı bilgi için: (0501) 810 82 26

Hürriyet Gazetesi