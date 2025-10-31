La Sagrada Familia en yüksek kilise oldu

İspanya’nın turistik kenti Barcelona’da inşaatı yıllardır bitmeyen La Sagrada Familia, dün yapılan ekleme ile 162.91 metre yüksekliğe çıktı ve en yüksek kilise oldu.

Mehmet Efe Altay

Ünlü mimar Antoni Gaudi’nin başyapıtı olarak bilinen Barcelona‘daki La Sagrada Familia isimli kilise tarihe geçti…

İnşaatı yıllardır devam eden kiliseye dün yapılan ekleme ile birlikte La Sagrada Familia, en yüksek kilise oldu.

Almanya’nın güneyindeki Ulm Minster’ın 161.53 metrelik yüksekliğini geride bırakan La Sagrada Familia, bu kiliseden yaklaşık 1.38 metre yüksek oldu.

Kilisenin halen inşa aşamasında olduğu belirtilirken, gelecek aylarda tamamlanması beklenen kilisenin 172 metre yüksekliğe ulaşması bekleniyor.

Kilisenin inşaatının 1882’de başladığı kaydedilirken, Gaudi ölmeden önce kilisenin sadece tek bir kulesi tamamlanmıştı.

Son yıllarda La Sagrada Familia’nın inşaatı hız kazanırken, kiliseye girişlerde alınan bilet ücretleriyle inşaatın devam ettiği kaydedildi. Geçen yıl 4.9 milyon insan kiliseyi ziyaret etmişti.

https://www.nefes.com.tr/la-sagrada-familia-en-yuksek-kilise-oldu-75665