Patrik Maşalyan Roma’daydı

Kutsal Haç’ın Bulunuşu Bayramı Roma’daki Surp Vlas Kilisesi’nde kutlandı. Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, kutlama ve bazı temaslar için 25 Ekim’de Roma’ya hareket etti.

Patrik Maşalyan, Roma Sant’Egidio cemaati tarafından davet edildiği yıllık toplantıya katıldı ve bir konuşma yaptı. Ziyaret boyunca Patrik Maşalyan’a Kıdemli Peder Dırtad Uzunyan refakat etti. 26 Ekim’de, Kutsal Haç’ın Bulunuşu Bayramı vesilesiyle Patrik Maşalyan, Roma’daki Surp Vlas Kilisesi’nde düzenlenen kutsal ayine riyaset etti ve vaaz verdi.

Batı Avrupa Patriklik Temsilcisi ve Vatikan’daki Tüm Ermeniler Katolikosluğu’nun Temsilcisi Başepiskopos Khajag Barsamyan, Patrik Maşalyan’ı karşılayarak bir selamlama konuşması yaptı. Ayini aynı zamanda Vatikan’daki kiliseler arası törenlere katılmakta olan Eçmiadzin Ana Makamı Kiliselerarası İlişkiler Ofisi Müdürü, Rahip Karekin Hambardzumyan yönetti.

Ayin sırasında ayrıca yakın zamanda vefat eden Ermeni Kilisesi’nin üyelerinden Başepiskopos Gisak Manukyan, Roma Ermeni cemaatinden Oşin Martayan ve tüm vefat edenlerin ruhları için bir anma töreni düzenlendi. Kutsal Ayinin ardından, kilisenin salonunda Patrik ile Roma Ermeni cemaatinin temsilcileri arasında samimi ve tanışma mahiyetinde bir görüşme gerçekleştirildi.

