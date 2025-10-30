Paşinyan: Ermenistan ile Azerbaycan arasında barış sağlanmıştır, bu gerçektir

20-30 Ekim arasındaki Paris Barış Forumu’nun 8. Oturumu kapsamında düzenlenen “Liderliğin Kavşak Noktaları”nda başlıklı panelde Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan bir konuşma yaptı.

Soru-cevap formatında gerçekleşen “Liderliğin Kavşak Noktaları”nda panelinde, Paşinyan, Ermenistan ve Azerbaycan arasında barışın tesis edilmesi, bölgedeki durum ve iletişim yollarının açılması yönündeki adımlar üzerine konuştu.

Birbirimizin topraklarından yararlanacağız

“Bölgesel bağlantısallık, Ermenistan ile Azerbaycan’ın hem kendi içlerinde hem de ikili ve uluslararası iletişim için birbirlerinin topraklarından yararlanma imkânına sahip olacağı anlamına geliyor. Bu da ülkemizin toprakları üzerinden uluslararası transit için yeni bir güzergâhın açılacağı demektir.”

Paşinyan, Ermenistan ile Azerbaycan arasında artık fiilen bir barışın oluştuğunu ve bunun gerçek bir olgu olduğunu vurguladı. Bu bağlamda Paşinyan, ABD Başkanı Donald Trump’ın kişisel çabalarını ve katkısını takdir etti.

İlk kez gerçek bir ekonomik iş birliği

Paşinyan, “Barışa sahibiz, bu bir gerçektir. Bu, yalnızca Azerbaycan ile ikili ilişkilerimizde değil, genel olarak bölgemiz için de tarihî bir değişimdir. Çünkü sanırım ilk kez, Güney Kafkasya’da gerçek bir ekonomik işbirliği dönemine girme ve sadece barış içinde değil, aynı zamanda refah içinde bir bölgeye sahip olma imkânımız var. Özellikle, Washington’da kabul edilen bildirgeyle, ülkelerin toprak bütünlüğü, egemenliği, yargı yetkisi ve karşılıklılık ilkelerine dayalı olarak bölgesel bağlantıları açma konusunda mutabakata vardık. Ayrıca bir başka ilke daha var: Uluslararası olarak tanınmış sınırların dokunulmazlığı” dedi.

Ardından Başbakan, TRIPP projesine de değinerek hem Ermenistan hem de Azerbaycan açısından bu projenin önemini vurguladı.

Yeni bir uluslararası transit hat

Paşiyan, “Bölgesel bağlantısallık hem Ermenistan’ın hem Azerbaycan’ın birbirlerinin topraklarından iç, ikili ve uluslararası bağlantılar için yararlanma imkânına sahip olacağı anlamına geliyor. Bu, ülkemizin topraklarından geçen yeni bir uluslararası transit hattının açılacağı demektir. Dünyanın şu anda tedarik zinciri krizinden geçtiğini göz önünde bulundurursak, bu durum uluslararası ticaret ve bölgemiz açısından gerçekten oyun değiştirici bir gelişme olabilir” dedi.

Ayrıca, Basra Körfezi ve Umman Körfezi’nden Karadeniz’e uzanan açık bağlantı hatlarının olacağını, Hazar Denizi ile Akdeniz arasında yeni bir bağlantı kurulacağını, bunun da Ermenistan için yeni fırsatlar yaratacağını ifade etti.

Seçime doğru

Paşinyan, yaklaşan parlamento seçimlerinin de ülke için büyük önem taşıdığını, bunun barış süreciyle birlikte istikrar ve refahın devamı açısından belirleyici olacağını söyledi: “Ve eminim ki Ermenistan halkı, bugüne kadar ulaştığımız sonuçlara destek verecektir. Vatandaşlarımızın barış gündemine ve barış sürecine destek olacağından kuşkum yok” ifadelerini kullandı.

Son olarak Başbakan, Türkiye ile ilişkilerin normalleşmesi sürecine de değinerek, bu yönde yakın zamanda olumlu gelişmeler yaşanacağına dair umutlu olduğunu ifade etti. Ayrıca Ermenistan–Avrupa Birliği ilişkilerinin gelişme perspektifleri üzerine de konuştu.

Ne olmuştu?

8 Ağustos’ta Washington’da Donald Trump öncülüğünde, Ermenistan ve Azerbaycan arasında anlaşma imzalanmış, barış anlaşması mutabakatı ise paraflanmıştı.

Geçtiğimiz haftalarda Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’in yaptığı açıklamada, Ermenistan ile ticaret sınırlamasının kaldırıldığı, ticari faaliyetinlerin 1991’de yasaklanmasının ardından tekrar başladığı duyurulmuştu

Açıklamanın ardından 27 Ekim’de Ermenistan Başbakanı da açıklama yaparak, “Ermenistan, Azerbaycan’a mal transitine yönelik kısıtlamaları da kaldıracak” demişti.

