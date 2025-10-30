Henüz vakit varken gülüm…

Mine Söğüt

Cumhuriyet’in ömrü için İngilizler o zamanlar “İki yıl dahi dayanmaz” demişler. Rejim en azından kâğıt üzerinde 102 yıl dayanmış görünüyor ama bunca zamandır neyin kapıya dayandığı alenen belliyken bunu ısrarla görmeyen gözler ülkenin kaderini belirliyor

Bu ülkede laiklik elden gitmesin, karşı devrimciler Cumhuriyet’i yıkmaya kalkmasın diye…

İlk askeri müdahale Cumhuriyet’in 37’nci yılında yapıldı, ilk askeri muhtıra 48’inci yılında verildi, ikinci askeri darbe 57’nci yılında gerçekleşti.

Okullara din dersi zorunluluğu Cumhuriyet’in 59’uncu yılında getirildi.

Laikliği savunan iki ilahiyatçı, Bahriye Üçok ve Turan Dursun Cumhuriyet’in 67’nci yılında faili meçhul cinayetlerle öldürüldüler.

Tarikat siyaset ve ticaret üçgenini araştıran gazeteci Uğur Mumcu Cumhuriyet’in 70’inci yılında siyasi bir cinayete kurban gitti.

“Bize göre demokrasi hiçbir zaman amaç olamaz… araç olacaktır. Demokrasiye inandığını söyleyenler bunun neticesine de katlanmak zorundadırlar” diyen Recep Tayyip Erdoğan Cumhuriyet’in 71’inci yılında İstanbul Belediye Başkanı seçildi.

Akit gazetesinin hedef gösterdiği Ahmet Taner Kışlalı Cumhuriyet’in 76’ncı yılında bombalı bir saldırıyla öldürüldü.

İslami referanslarla politikaya giren AKP Cumhuriyet’in 78’inci yılında kuruldu.

Laiklik konusundaki hassasiyetiyle bilinen tarihçi Necip Hablemitoğlu evinin önünde Cumhuriyet’in 79’uncu yılında öldürüldü.

Recep Tayyip Erdoğan Cumhuriyet’in 80’inci yılında ilk kez başbakan seçildi.

İstanbul’da El-Kaide’nin Türkiye yapılanması tarafından gerçekleştirildiği söylenen saldırı eylemleri Cumhuriyet’in 80’inci yılında yapıldı.

Dört üyenin yaralandığı Danıştay başkanının ise öldüğü Danıştay saldırısı Cumhuriyet’in 83’üncü yılında gerçekleşti.

Biri Alman ikisi Türk üç Hıristiyan, Malatya’da Zirve Yayınevi’ne yapılan saldırıda boğazları kesilerek Cumhuriyet’in 84’üncü yılında öldürüldü.

Barış yanlısı yazılarıyla bilinen Ermeni gazeteci Hrant Dink Cumhuriyet’in 84’üncü yılında sırtından vuruldu.

Silahlı bir terör örgütüne yönelik olarak sürdürülen Ergenekon soruşturmaları Cumhuriyet’in 84’üncü yılında açıldı.

Kürt açılımı da denilen çözüm sürecine Cumhuriyet’in 86’ncı yılında girildi.

Bir askeri darbe planı iddiasıyla açılan Balyoz davası Cumhuriyet’in 87’nci yılında başladı.

Kadınlara yönelik şiddetin ve ev içi şiddetin önlenmesine yönelik olarak hazırlanan uluslararası İstanbul Sözleşmesi Cumhuriyet’in 88’inci yılında imzalandı.

Gezi direnişi Cumhuriyet’in 90’ıncı yılında yapıldı.

Fethullah Gülen operasyonları Cumhuriyet’in 90’ıncı yılında gerçekleşti.

AKP’li Recep Tayyip Erdoğan Cumhuriyet’in 91’inci yılında başkan seçildi.

Her yıl yapılan onur yürüyüşleri Cumhuriyet’in 92’nci yılında yasaklandı.

Balyoz davası sanıkları Cumhuriyet’in 92’nci yılında beraat etti.

HDP meclise Cumhuriyet’in 92’nci yılında girdi.

Diyarbakır’ın Sur ilçesindeki “Hendek operasyonları”, birçok sivil toplum örgütünün düzenlediği Barış Mitingi’ne katılmak üzere Ankara Garı’nın önünde buluşan gruba bombalı intihar saldırısı ve Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi’ye yönelik ölümle sonuçlanan silahlı saldırı Cumhuriyet’in 92’nci yılında yapıldı.

Kürt açılımı hedefe ulaşamadan Cumhuriyet’in 92’nci yılında son buldu.

Gülen cemaatinin darbe girişimi olarak kodlanan 15 Temmuz olayları ve HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın tutuklanması Cumhuriyet’in 93’üncü yılında gerçekleşti.

Tüm sanıkların beraat ettiği Ergenekon davası Cumhuriyet’in 93’üncü yılında sonuçlandı.

İstiklal Caddesi’nde Irak ve Şam İslam Devleti ile bağlantılı intihar bombacısının saldırısı sunucu altı kişi ve Sultanahmet Meydanı’ında IŞİD militanı olduğu söylenen bir intihar bombacısının saldırısı sonucu da 13 kişi Cumhuriyet’in 93’üncü yılında öldü.

İstanbul’da bir gece kulübüne yönelik 39 kişinin öldüğü silahlı saldırı Cumhuriyet’in 93’üncü yılını 94’üncü yılına bağlayan yılbaşı gecesi gerçekleştirildi.

Sivil toplum örgütlerini destekleyen iş adamı Osman Kavala Cumhuriyet’in 94’üncü yılında içeri alındı.

Bir şantaj şebekesinin başı olan ve elinde çok özel görüntüler bulunduğu tahmin edilen, Adnan Hoca ya da Harun Yahya ismiyle tanınan Adnan Oktar Cumhuriyetin 95’inci yılında tutuklandı.

8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü Cumhuriyet’in 96’ncı yılında yasaklandı.

Kadınlara yönelik şiddetin ve ev içi şiddetin önlenmesine yönelik olarak hazırlanan uluslararası İstanbul Sözleşmesi Cumhuriyet’in 98’inci yılında feshedildi.

Beyoğlu’nda PKK/YPG terör örgütü tarafından verilen talimatla bırakıldığı söylenen bombanın patlaması sonucu altı kişinin öldüğü eylem Cumhuriyet’in 99’uncu yılında yapıldı.

Recep Tayyip Erdoğan Cumhuriyet’in 100’üncü yılında yeniden başkan seçildi.

Dün bu ülkede Cumhuriyet’in 102’nci yılı kutlandı.

Oysa şair söylemiş; “Henüz vakit varken gülüm*” demiş…

Hiç anlamamışız.

Cumhuriyet hadi bu yıl da kutlu olsun ama elindekinin kıymetini ve tepesine göz göre göre inmekte olan felaketi anlamayan ülkeye de aşkolsun!

*Nazım Hikmet

T24