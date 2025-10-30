Ermenistan-Türkiye İlişkileri Özel Temsilcisi Rubinyan: Sınırın “bugün yarın” açılmasını bekliyoruz

CivilNet’in Ermenistan Parlamentosu Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan ile yaptığı röportajda, Rubinyan’ın Ermenistan’ın Türkiye ile sınırın açılmasını ve diplomatik ilişkilerin kurulmasının “her an” beklediğini açıkladı.

Ermenistan Parlamentosu Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan CivilNet’e yaptığı açıklamada, “Ermenistan ve Türkiye normalleşme sürecinde yeni gelişmelerin ve ilerlemenin yaşanması yönünde bir beklenti var. Zamanı çoktan geldi, özellikle de bölgede büyük değişimlerin yaşandığı şu dönemde” dedi.

Kafkasya bölgesinde devrim

Türkiye-Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcisi olarak görev yapan Rubinyan, Azerbaycan’ın son dönemde kendi toprakları üzerinden Ermenistan’a yönelik yük taşımacılığı yasağını kaldırma kararına değindi. Bu adımın bölge için bir dönüm noktası olabileceğini belirterek, “Azerbaycan üzerinden yük taşımacılığı yasağının kaldırılması, bölgenin yaşamında bir devrimdir, muhtemelen Güney Kafkasya’daki üç ülkenin bağımsızlıklarını kazanmalarından bu yana yaşanan en önemli ekonomik gelişmedir” dedi.

Gümrü-Kars demiryolu için konuşuyoruz

Rubinyan ayrıca, Ermeni ve Türk temsilciler arasında yakında yapılması beklenen bir bakanlıklar arası toplantıda, Gümrü–Kars demiryolunun yeniden açılmasına ilişkin teknik ayrıntıların ele alınacağını, “Diğer anlaşmalar da sırasıyla ilerliyor” dedi.

Rubinyan’a olumlu beklentilerin üçüncü ülke vatandaşlarına sınırın açılmasını da kapsayıp kapsamadığı sorulduğunda ise şu yanıtı verdi: “Sadece o değil.”

Ne olmuştu

Ermenistan’ın Türkiye ile normalleşme sürecindeki özel temsilcisi Ruben Rubinyan ile Türkiye’nin özel temsilcisi Büyükelçi Serdar Kılıç, 2022’den beri birkaç kez görüşmüştü. Bu görüşmeler genellikle Viyana’da yapıldı ve iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin yeniden kurulması, sınırın açılması ve güven artırıcı adımların atılması konularına odaklandı.

Taraflar her görüşmeden sonra yaptıkları ortak açıklamalarda, sürecin “ön koşulsuz” biçimde yürütülmesi konusunda mutabık olduklarını vurguladılar. Özellikle karşılıklı uçuşların artırılması, diplomatların doğrudan iletişim kurabilmesi ve üçüncü ülke vatandaşlarına kara sınırının açılması gibi somut konular gündeme geldi.

Rubinyan ve Kılıç, 2022’nin ortasında yaptıkları bir toplantıda, Ermenistan ve Türkiye vatandaşlarının kara sınırını yalnızca üçüncü ülke vatandaşlarına açık olacak şekilde geçebilmesi konusunda ilke anlaşmasına vardılar. Bu, iki ülke arasındaki ilk pratik adımlardan biri olarak değerlendirildi. Ayrıca posta ve ticaret yollarının yeniden işler hale getirilmesi yönünde de görüş birliği oluştu.

Eylül Türkiye temsilcisi Serdar Kılıç Kars sınır kapısını yürüyerek geçip, Ermenistan’da Ruben Rubinyan ile bir görüşme gerçekleştirmişti.

Agos