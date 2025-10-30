Ermenistan, 2026’da Avrupa Birliği’ne katılım çabalarını hızlandıracak

“Ermenistan ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkiler, hiçbir zaman şu anda olduğu kadar bu denli kapsamlı ve yakın olmamıştı” diyen Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Brüksel ile son dönemde gerçekleştirilen ziyaretler ve derinleşen siyasi diyaloğun işbirliğinde yeni bir aşamaya girildiğinin göstergesi olduğunu söyledi.

Ermenistan Dışişleri Bakanı, Ararat Mirzoyan, pazartesi günü Meclis’te yaptığı konuşmada, Ermenistan’ın 2026 yılında Avrupa Birliği’ne üyelik yönündeki çabalarını artıracağını söyledi.

“Ermenistan ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkiler, hiçbir zaman şu anda olduğu kadar bu denli kapsamlı ve yakın olmamıştı” diye konuşan Mirzoyan, “2026 üyeliği yönündeki çabalarımızı yoğunlaştırmalıyız. Ermenistan, demokratik, gelişen ve müreffeh ülkeler ailesine katılmayı hedefliyor” ifadelerini kullandı.

Mirzoyan, Brüksel ile son dönemde gerçekleştirilen üst düzey ziyaretler ve derinleşen siyasi diyaloğun işbirliğinde yeni bir aşamaya girildiğinin göstergesi olduğunu belirtti. Ayrıca, bu yılın başlarında kabul edilen ve Ermenistan’ın AB’ye katılım sürecini başlatan yasanın, bu politikanın temel bir adımı olduğunu söyledi.

Avrupa ile daha yakın ilişkiler kurulmasına yönelik hamle, hükümetin AB entegrasyonunu Ermenistan’ın demokratik ve ekonomik kalkınması için stratejik bir yol olarak tanımlamasıyla son bir yılda hız kazandı. Bununla birlikte Mirzoyan, Ermenistan’ın Avrupa hedeflerini ilerletirken “dengeli ve ölçülü” bir dış politika sürdüreceğini ifade etti.

Ermenistan ve AB, şu anda Ermenistan vatandaşlarının Birlik ülkelerine vizesiz seyahat etmesini sağlayacak çözümler üzerinde müzakere ediyor. Ermenistan henüz AB’ye katılım için resmi bir başvuru yapmadı ve başvuru yapıldığında ise üyelik müzakereleri yıllar, hatta on yıllar sürebilir. Şimdilik ilişkiler ve iş birliği, 2019’da imzalanan Kapsamlı ve Geliştirilmiş Ortaklık Anlaşması çerçevesinde yürütülüyor. Bu anlaşma, siyasi ve ekonomik alanları kapsıyor ve Ermeni yasaları ile düzenlemelerinin kademeli olarak AB standartlarına uyumunu amaçlıyor.

Agos