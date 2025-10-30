Boğaziçi’nde tiyatro günleri başlıyor

Kültürel Çoğulcu Tiyatro Günleri, bu yıl da çok dilli ve çok sesli bir sahne deneyimi sunuyor. Türkçe, Çerkesçe, Ermenice ve Kürtçe oyunların yer aldığı etkinlik, 31 Ekim–2 Kasım tarihleri arasında Boğaziçi Üniversitesi’nde gerçekleşecek.

İstanbul Amatör Tiyatro Günleri kapsamında düzenlenen Kültürel Çoğulcu Tiyatro Günleri (KÇTG) bu yıl da devam ediyor. 2007’den bu yana Türkiye tiyatrosunda kültürel çoğulculuk vurgusunu öne çıkarmayı amaçlayan ve her yıl içeriğini zenginleştiren etkinlik, bu yıl 31 Ekim, 1 ve 2 Kasım tarihlerinde Boğaziçi Üniversitesi Garanti Kültür Merkezi ve Demir Demirgil Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Etkinlikte sahnede birden fazla dilin ve sesin duyulmasını hedefleniyor. Program kapsamında Boğaziçi Üniversitesi Folklor Kulübü “Devran” isimli dans ve müzik gösterisiyle 31 Ekim Cuma Saat 20’de sahne alacak.

İstanbul Kafkas Derneği bünyesinde çalışmalarını sürdüren Worşer Tiyatro Topluluğu da Moliere’in “Cimri” adlı eserinin Türkçe/Çerkesçe bir uyarlamayla 1 Kasım saat 16’da sahneleyecek. Aynı gün saat 20’de Boğaziçi Üniversitesi “Pera’da Bir Akşam Vakti” isimli oyunla izleyicilerle buluşacak.

Ermeni liseleri de sahnede

2 Kasım Pazar günü saat 14’te, Özel Getronagan Ermeni Lisesi Ermenice bir “Cimri” ile, Özel Esayan Ermeni Lisesi ise Arman Vartanyan’ın kaleme aldığı “Gangrugı” adlı Ermenice oyunla yer alacak.hangardz ise Vartanyan’ın “Oyun” adlı okuma tiyatrosu ile KÇTG kapsamında sahne alacak.

Aynı gün saat 20’de Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosunun “Don Kixot” adlı Kürtçe oyunu da sahnede olacak.

İstanbul Amatör Tiyatro Günleri

Festival kapsamında, 3, Kasım’da “Barış” temalı kolektif atölye yapılacak. 5 Kasım’da Yeditepe oyuncularının “Moliere Efendi” oyunu oynanacak. 7 Kasım’da Dicle Sahne Sanatları Atölyesi’nin “Şvayk û Hitler” isimli Kürtçe oyunu sahne alacak. 8 Kasım’da Tiyatro Göktürk, “Nergis ile Gül” adlı oyunu sergiledikten sonra Yediden Tiyatro “Yaşamak Mı Yoksa Ölmek Mi” adlı oyunuyla etkinlik son bulacak.

Etkinliğe dair detaylar İstanbul Amatör Tiyatro Günleri Instagram hesabından takip edilebilir.

Kategoriler

Kültür Sanat

Etiketler

Kürtçe

Boğaziçi Üniversitesi

Tiyatro

Kültür Sanat

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi

Esayan Okulu

Getronagan Ermeni Lisesi

Hemşince

Hangardz Tiyatro

Agos