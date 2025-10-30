2025 Attila İlhan Edebiyat Ödülleri’nde ilk roman ödülü Rober Koptaş’a

2025 Attila İlhan Edebiyat Ödülleri sahiplerini buldu. Rober Koptaş, İletişim Yayınları tarafından yayımlanan “Unufak” romanıyla İlk Roman Vakıf Özel Teşvik Ödülü’ne değer görüldü.

2025 Attila İlhan Edebiyat Ödülleri sahipleri açıklandı. Bu yıl yarışmaya şiir dalında 53, roman dalında 85, senaryo dalında 49 eserle başvuru yapıldı.

Roman dalında ödüle değer bulunan eserler, Mehmet Eroğlu başkanlığında, Handan Coşgun, Faruk Şüyün, Seval Şahin ve aileyi temsilen Ali Cem İlhan’dan oluşan seçici kurul tarafından belirlendi.

İthaki Yayınlarının yayımladığı “Cennette Gibiyim” romanıyla Sibel K. Türker ile Alfa Yayınlarından çıkan “Elsa Niego’nun Cenaze Alayı” adlı romanıyla Raşel Meseri “Roman Ödülü”nün sahibi oldu. “İlk Roman Vakıf Özel Teşvik Ödülü” ise İletişim Yayınlarından çıkan “Unufak” romanıyla Rober Koptaş’a verildi.

Ödülün gerekçesi şu cümlelerle açıklandı: “İlk roman Vakıf Özel Teşvik Ödülü Rober Koptaş’ın, Anadolu’dan İstanbul’a gelen bir ailenin üç kuşak öyküsünü, merak ögesini hep diri tutarak, yoksulluğu, çaresizliği, yalnızlığı hüzünlü ve etkileyici bir dille anlattığı ‘Unufak’ isimli ilk romanına verilmiştir.”

Yayıncı, yazar ve Agos Gazetesi’nin eski genel yönetmeni Koptaş, 20. yüzyılın büyük tarihi olaylarının gölgesinde, bir ailenin kuşaklar boyunca yaşadıklarına odaklanan romanında, Anadolu’nun meçhul bir kentinde başlayıp İstanbul’a uzanan bir hikâyeyi merkezine alıyor. Kahramanlar, bir yandan kendi iç dünyalarında mücadeleler verirken, diğer yandan zamanın gerçekleriyle yüzleşiyor. Onların her biri, önceki kuşaklardan miras acıları ardında bırakmak için kendi yordamlarınca çabalıyor, ancak bunu yaparken karşılarına sürekli yeni engeller, aşılması gereken yeni zorluklar çıkıyor. Psikoloji, tarih ve siyaset ayakları üzerinde yükselen roman, okura sadece bir ailenin değil, insana dair tüm duyguların hikâyesini anlatıyor.

Şiir Ödülü Baki Ayhan’ın, Senaryo Ödülü Neslihan Kültür’ün oldu

Metin Celal’in başkanlığında Ali Ural, Adnan Özer, Tuğrul Tanyol ve Yakup Çelik’ten oluşan jüri, “Şiir Ödülü” için Baki Ayhan’ın Vapur Yayınlarından çıkan “Hasta Sevgili Kış” kitabını seçti.

“Attila İlhan İlk Şiir Kitabı Vakıf Özel Teşvik Ödülü”ne uygun eser bulunamadı.Biket İlhan başkanlığında, Canan Gerede, Elçin Hanbay Kaya, Esra Even ve Prof. Dr. Oğuz Makal’ın yer aldığı jüri, bu yıl ilki verilen “Senaryo Ödülü” için “Döngü” isimli senaryosuyla Neslihan Kültür’ü, “Senaryo Jüri Özel Ödülü” için ise “Demir Kadınlar” senaryosuyla Nedim Argan’ı seçti.

Ödül töreni, “42. İstanbul Uluslararası Kitap Fuarı” etkinlikleri kapsamında, 18 Aralık’ta TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek.

Agos