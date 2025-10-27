PATRİK HAZRETLERİ HRİSTİYAN BİRLİĞİ VE BARIŞ İÇİN DÜZENLENEN ULUSLARARASI BULUŞMA KAPSAMINDA “HRİSTİYANLARIN BİRLİĞİ: YOLU YENİDEN KEŞFETMEK” BAŞLIKLI FORUMA KATILDI

“Christian Unity: Rediscovering the Way” (Hristiyanların Birliği: Yolu Yeniden Keşfetmek) başlıklı uluslararası forum, 27 Ekim 2025, Pazartesi, saat 16.00’da, Roma’daki Auditorium Parco della Musica’nın Teatro Studio salonunda, “Daring Peace – International Meeting for Peace” (Cesaret Eden Barış – Uluslararası Barış Buluşması) programı çerçevesinde gerçekleştirildi.

Toplantı, Sant Egidio cemaati tarafından, dinler arası diyaloğu teşvik etmek ve Hristiyan dayanışmasının ruhuyla barış kültürünü güçlendirmek amacıyla düzenlendi. Oturumu Mons. Marco Gnavi (İtalya) yönetti.

Ana konuşmacı, İskenderiye ve Tüm Afrika’nın Papa’sı ve Patriği Kadasetli Theodoros II. Hazretleri idi.

Forumda konuşan diğer isimler şunlardı: Başpiskopos Joan (Tiran–Durazzo, Arnavutluk Otosefal Ortodoks Kilisesi), Flavio Pace (Kutsal Makam – Hristiyan Birliğini Teşvik Dairesi Sekreteri), Olav Fykse Tveit (Norveç Piskoposlar Konferansı Başkanı), Frère Matthieu (Taizé Cemaati, Fransa) ve Kadasetli Patrik Sahak II Hazretleri (Türkiye Ermenileri Patriği, İstanbul).

Patrik Sahak II Hazretleri konuşmasında, Hristiyan birliğini “Yolu yeniden keşfetmek” olarak tanımlar. İlk Hristiyanlar “Yol”u, İsa’nın sevgisini, hizmetini ve bağışlamasını örnek alan bir yaşam biçimi olarak görüyordu. Zamanla kiliseler doğru inancı (ortodoksi) eylemin (ortopraksis) önüne geçirerek Mesih’in sevgi yolundan saptılar. İznik Konsili’yle birlikte din-siyaset ilişkisi bozuldu, farklı kiliseler birbirine düşman oldu. Oysa korunması gereken teolojik ayrıntılar değil, Müjde’nin özü –Mesih’in kurtarıcılığıdır– ve bunu özetleyen Elçilerin İman Bildirisidir. 20. yüzyıldaki ekümenik hareket, “sözde birlik” yerine sevgi, kardeşlik ve barış temelinde Hristiyan birliğini yeniden düşünme fırsatı sunmuştur.

Forum, Hristiyan birliği ve insan onurunun korunması uğruna barış ve dayanışma içinde birlikte yürümeye yönelik çağrıyla sona erdi.

Kaynak։ ՊատրիարքութիւնՀայոց – Ermeni Patrikligi https://www.facebook.com/TRHayBad

