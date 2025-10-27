Mirzoyan, Aliyev ve Erdoğan’ı Ermenistan’a davet etti

Ermenistan, 2026’nın Mayıs ayında Yerevan’da gerçekleşecek olan Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi’ne, Azerbaycan ve Türkiye’yi davet etti. Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, davetin şu anlık resmî belgelerle değil, sözlü olarak yapıldığını duyurdu.

Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Ermenistan parlamentosunda Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi katılımı hakkında konuşma yaptı.

Türkiye ve Azerbaycan’ın zirveye katılım sağlamasına işaret eden Mirzoyan, “Biz davetlerimizi ilettik; henüz resmî belgeleri göndermedik. Ama sözlü olarak en üst düzeyde katılım daveti yaptık” dedi.

Mirzoyan, gazetecilerin “Bu davetler Aliyev ve Erdoğan’a mı yapıldı?” sorusuna olumlu yanıt verdi.

Gazetecilerin, “Peki, onların katılma düşünceleri var mı, gelecekler mi?” sorusunu da cevaplayan Mirzoyan, sürecin daha yeni başladığını, ayrıntılı bir görüşme yapıp değerlendirmediklerini ifade etti.

Ne olmuştu?

Ermenistan ve Azerbaycan arasında 1988’de başlayan Birinci Dağlık Karabağ Savaşı sonrası iki ülke arasındaki diplomatik bağ durmuş, Türkiye Ermenistan’a tepki olarak Akyaka Sınır Kapısı’nı 1993 yılında kapatmıştı.

8 Ağustos’ta Washington’da Donald Trump öncülüğünde, Ermenistan ve Azerbaycan arasında anlaşma imzalanmış, barış anlaşması mutabakatı ise paraflanmıştı.

Geçtiğimiz hafta Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’in yaptığı açıklamada, Ermenistan ile ticaret sınırlamasının kaldırıldığı, ticari faliyetinlerin 1991’de yasaklanmasının ardından tekrar başladığı duyurulmuştu.

Bu gelişmelerin ardından Mirzoyan’ın daveti ile bir Azerbaycan devlet başkanı tarihte ilk kez Ermenistan’a gitmiş olacak.

Avrupa Siyasi Topluluğu hakkında

Avrupa Siyasi Topluluğu, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından önerilen, AB ülkeleri, Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ülkeleri, Batı Balkan ülkeleri, Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan, birlikten ayrılan Birleşik Krallık ve AB katılım müzakereleri dondurulan Türkiye’nin dahil olduğu ülkeleri içeren yeni bir siyasi grup.

Topluluğun zirvesi şimdiye kadar altı kez yapıldı.

2026 yılında yedincisi yapılacak olan Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi, Ermenistan’ın başkenti Yerevan’da düzenlenecek.

(Ermenistan Haber Ajansı)

Agos