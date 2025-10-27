Kafkasya’da yollar açılıyor: Ermenistan da Azerbaycan’a yönelik transit kargo kısıtlamalarını kaldırıyor

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Pazartesi günü yaptığı açıklamada “Ermenistan, Azerbaycan’a mal transitine yönelik kısıtlamaları da kaldıracak” dedi

Paşinyan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı’nın ülkesinin Ermenistan’a mal transitine yönelik tüm kısıtlamaları kaldırdığına dair geçen hafta yaptığı açıklamasına ilişkin olarak, parlamento komitesi oturumunda bu sözleri söylediı.

Paşinyan , bu adımın Azerbaycan’a verilen karşılıklı bir yanıt olduğunu belirtti: “Azerbaycan nasıl bize yönelik transit kısıtlamalarını kaldırdıysa, biz de transit kısıtlamalarını kaldırıyoruz.” dedi.

Kazak buğdayının Azerbaycan toprakları üzerinden Ermenistan’a transit geçişine atıfta bulunan Paşinyan, buğdayın demiryolu ile teslim edileceğini söyledi.

Paşinyan, “Bu, Azerbaycan-Gürcistan-Ermenistan demiryolu güzergahı üzerinden gerçekleşecek” diye ekledi.

Geçen hafta Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ülkesinin Ermenistan’a mal transitine yönelik tüm kısıtlamaları kaldırdığını duyurmuştu. Yeni düzenleme kapsamında ilk sevkiyat Kazak buğdayı. Bu hamle Başbakan Paşinyan tarafından memnuniyetle karşılandı.

Öte yandan Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksey Overchuk, Rusya’nın Bakü’nün demiryolu ağını kullanarak Azerbaycan üzerinden Ermenistan’a mal taşıyabileceğini söyledi.

Overchuk, “Azerbaycan tarafı, Rus ürünlerinin Azerbaycan üzerinden Ermenistan’a taşınması için Azerbaycan demiryollarının kullanılabileceğini doğruladı” dedi.

Overchuk, “Rus Demiryolları şu anda bu sevkiyatların organizasyonu konusunda bölgedeki meslektaşlarıyla birlikte çalışıyor. Tarım Bakanlığı’na da bu yeni lojistik güzergahı hazırlaması için gerekli talimatları verdik” dedi.

Türkiye’ye mesaj

Paşinyan geçen hafta Aliyev’in açıklamasından sonra , “Bugünden itibaren, yük kamyonlarının Ermenistan topraklarından Türkiye’den Azerbaycan’a ve Azerbaycan’dan Türkiye’ye geçişini sağlamak için sadece siyasi olarak değil, teknik olarak da hazırız” demişti.

Paşinyan bugünkü (27 Ekim) açıklamasında da “Eğer Türkiye’den gelen bir TIR Margara (Alican) sınır kapısına ulaşıp Azerbaycan’a gitmek isterse, biz bunu hemen bugün sağlayabiliriz. Goris ve Kornidzor’a kadar yollarımız iyi durumda. Kornidzor’da gerekli altyapımız da mevcut. Aynı şekilde ters yönde de — eğer Azerbaycan’dan bir TIR Kornidzor’a gelip Türkiye’ye geçmek isterse — biz bu geçişi bugün gerçekleştirebiliriz,” dedi.

(Armenpress, OC Media)

